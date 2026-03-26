פרסום ראשון: העימות בקבינט לאחר דברי הרמטכ"ל

במהלך דיון סוער בקבינט אמש (רביעי), הרמטכ"ל התריע על מצוקת כוח האדם בצה"ל ואמר: "אני מרים בפניכם 10 דגלים אדומים לפני שצה"ל קורס אל תוך עצמו". לדבריו, היעדר חקיקה בנושא שירות המילואים והקשיים בגיוס מציבים את צה"ל בפני משבר חמור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הביע ביקורת חריפה על המדיניות הנוכחית: "אתם מנסים לחנך מחדש ציבור שלם. במקום לחפש איך לגייס בכוח את מי שלא רוצה, תנו לנו להקים משמר לאומי חזק וחימוש אזרחי. אתם תקועים בקונספציה של צבא קטן וחכם שנכשל".

השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לנושא הגיוס בקרב חרדים והדגיש: "אי אפשר לבוא לקבינט ולדרוש גיוס חרדים כשאתם לא עושים כלום כדי לשנות את הדינמיקה בתוך הצבא שתתאים להם. הצבא צריך להשתנות לא פחות מהמגזר החרדי. אתם משתמשים בצורך המבצעי כדי לקדם אג'נדה פוליטית של השיוויון בנטל".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, קרא למציאת פתרון שישמור על אחדות העם: "אנחנו מבינים את צרכי הצבא ואת המחסור בכוח אדם, אבל אנחנו צריכים פתרון שישמור על אחדות העם ולא יפרק את הממשלה בזמן מלחמה".

הרמטכ"ל סיכם: "הדרג המדיני קובע את המדיניות, והדרג הצבאי מבצע. אני מצפה מצה"ל למצוא פתרונות יצירתיים גם בתוך המגבלות הקיימות - בין אם זה בכוח אדם ובין אם זה בזירה הבינלאומית".