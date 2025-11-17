בליכוד זועמים על נתניהו: "יש לטראמפ מרחב ניהול רחב מדי"

הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית אודות ביקורת שנשמע בקרב שרים בליכוד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת ההצבעה הלילה במועצת הביטחון של האו"ם.

למעשה, השרים אומרים כי "זו לא עוד הצעה" - שכן האמריקנים מניחים את ההצעה הזו ש"תקדם מדינה פלסטינית" בממשלת ימין. "נתנו לטראמפ מרחב ניהול רחב מדי".

בתוך כך, נתניהו ניסה להרגיע את השרים ונתן תחושה של מסמוס האירוע: "גם אחרי נאום בר אילן מול אובמה הדברים לא קרו. מי יקבע אם הם עשו רפורמות?". כלומר, אלו דברים שיקחו זמן.

צפו בדיווח המלא