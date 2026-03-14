2.6 מיליארד ש"ח: הממשלה התבקשה לאשר "רכש ביטחוני דחוף"

שרי הממשלה התבקשו הלילה (ראשון) לאשר במשאל טלפוני הקצאה דחופה של 2.6 מיליארד שקלים למשרד הביטחון, במסגרת היערכות והצטיידות הקשורה למבצע "שאגת הארי". הבקשה הועברה לשרים על ידי שר האוצר, תוך דגש כי מדובר בצורך ביטחוני מיידי המחייב החלטה מהירה של הממשלה.

לפי ההודעה שנשלחה לשרים סמוך לחצות, מדובר במהלך של הפחתה זמנית מתקציב הממשלה - למעשה הלוואת גישור על חשבון התקציב שכבר אושר בממשלה וצפוי לקבל את אישור הכנסת בתוך כשבועיים. ההצעה הופצה לאישור השרים באמצעות משאל טלפוני, בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון עבודת הממשלה.

בהודעה שנשלחה לשרים נכתב כי הכסף מיועד ל"רכש ביטחוני דחוף וחיוני", וכי נדרש אישור מיידי של הממשלה כדי לאפשר למערכת הביטחון לבצע את ההצטיידות הנדרשת במסגרת המבצע.

המהלך מגיע בזמן שבממשלה האיצו בימים האחרונים את ההיערכות לאישור תקציב המדינה לשנת 2026, תוך הקדמת לוחות הזמנים המקוריים שיועדו לסוף מרץ. ראש הממשלה התבטא בדבר הצורך הדחוף בהעברת תקציב, ונפגש עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

לוח הזמנים המקוצר יביא לכך שחלק מהרפורמות בחוק ההסדרים - ובהן רפורמת משק החלב - יפוצלו מהחוק ויאושרו בנפרד בשלב מאוחר יותר השנה.

התקציב המתגבש צפוי לכלול תוספות משמעותיות למערכת הביטחון, מהלך שנועד לשרת גם תכלית פוליטית: בממשלה מעריכים כי המצב הביטחוני יקשה על המפלגות החרדיות להתנגד לתקציב, למרות היעדר פתרון לסוגיית חוק הגיוס. האסטרטגיה המסתמנת היא ניצול המומנטום המלחמתי כדי להעביר את התקציב "מתחת לרדאר".

נתניהו קיים ביום חמישי האחרון סדרת שיחות עם נציגי המפלגות החרדיות, בהן הפציר בהם לאפשר את העברת תקציב המדינה עד סוף החודש - גם ללא הבטחה להעברת חוק הגיוס קודם לכן, כך פרסמנו לראשונה ב-i24NEWS. כזכור, עד כה עמדו המפלגות החרדיות על דרישתן שלא לאשר את חוק התקציב בקריאה שנייה ושלישית לפני הסדרת חוק הגיוס.