העימות באופוזיציה עולה שלב: "אתה המתנה הטובה ביותר שנתניהו ובן גביר יכלו לבקש"

אחרי שביקרו את בני גנץ על שהעלה את האפשרות לשבת בממשלה עם נתניהו ומפלגת הליכוד, העימות בין ראשי האופוזיציה מחריף. בסרטון שהעלה לרשת X (טוויטר לשעבר), יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי הוא אינו מוכן לשבת עם נתניהו או חברי הקואליציה המכהנת בשום תנאי.

גולן אמר בסרטון: "כל מי שהוא חלק מממשלת השחיתות וההשתמטות חייב ללכת הביתה. בשום תנאי לא יושבים איתם, לא עם מי שאחראי לטבח ה-7 באוקטובר, לא עם אדריכלי ההפיכה המשטרית".

בתגובה לסרטון של יאיר גולן, בני גנץ כתב: "יאיר, רק שאני אבין - אתה אומר שאם לביבי יהיו 61 ח"כים צריך להמשיך לשבת באופוזיציה ולתת לבן גביר לשרוף את המדינה ולחרדים להמשיך להשתמט? אם זה מה שאתה אומר - אתה המתנה הגדולה ביותר שנתניהו ובן גביר יכלו לבקש".

כזכור, לפני כחודש בני גנץ אמר בריאיון שלא יפסול ישיבה עם נתניהו בממשלה כי מבחינתו, ממשלה עם קיצונים יותר גרועה מאשר ממשלה גדולה איתו. "תם עידן החרמות", טען. במקביל, האשים את יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן שהוא "שונא את ביבי יותר משהוא אוהב את המדינה".