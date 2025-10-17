לא עוד "חרבות ברזל": השרים יצביעו ביום בראשון על שינוי שם המערכה ל"מלחמת התקומה"

שרי הממשלה יצביעו ביום ראשון על שינוי שם המערכה מ"חרבות ברזל", ל"מלחמת התקומה" - כך דיווחנו הערב (שישי). ראש הממשלה בנימין נתניהו החל לקדם את ההצעה כבר לפני יותר משנה, וכעת היא צפוייה להיות מאושרת בישיבה הקרובה שתתקיים.

כאמור, כבר לפני יותר משנה, ביום ציון שנה למתקפת וטבח חמאס, הציע במהלך ישיבת ממשלה נתניהו לשנות את שם המלחמה, ואמר כי זו "מלחמת התקומה". "היום לפני שנה, פתחו מחבלי החמאס במתקפת פתע רצחנית נגד ישראל. מאז אותו יום שחור אנחנו נלחמים, זוהי מלחמת הקיום שלנו - 'מלחמת התקומה'", אמר.

הרבה לפני הידיעה כי החלטה זו תובא להצבעה, גופים רשמיים כבר החלו להשתמש בשם מלחמת התקומה. בכתב אישום שהוגש לפני שנה נגד פלסטיני שהבריח שוהים בלתי חוקיים, תוארה המערכה באופן הבא: "בתאריך ה-7 באוקטובר נפתחה מלחמת "תקומה" והתקיים מצב ביטחוני מיוחד". המשטרה מסרה אז כי זו שגיאה שתתוקן.