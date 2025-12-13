קבינט הצעקות: "רוצה לנהל? קודם תיבחר לראשות הממשלה"

פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף בשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בעת דיון הקבינט המדיני-ביטחוני שנערך ביום חמישי האחרון.

בדיון על חוק עונש מוות למחבלים, כפי שנקבע בוועדת שרים לחקיקה כתנאי לקידום החוק, השר בן גביר ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, הביאו לדיון הצעת חוק שכוללת גם עונש מוות למחבלי הנוח'בה, למרות שהנושא נמצא בטיפול מתקדם של שר המשפטים יריב לוין.

לאחר הצגת הצעת החוק של בן גביר, לוין זעם: "איך יכול להיות שהתהליך הזה מקודם בלי שיח עם שר המשפטים? אני יכול לקום וללכת". בן גביר ענה בתגובה: "אתה שאלת אותי בחוקים שלך שקשורים למשטרה?".

נתניהו תקף את בן גביר: "אתה רוצה לנהל את הנושא הזה?! קודם תיבחר לראשות הממשלה". לאחר מכן לוין ציין את הצעת החוק שמקודמת כעת בכנסת: "הטיפול במחבלי ה-7.10 קורה בצורה מדהימה בפרקליטות עם הצעת חוק של רוטמן ומלינובסקי. אנחנו על סף סיום ופתאום אתם מביאים חוק שבכלל לא אמור היה לכלול את הנוח'בות, לך תראה מה עושים בוועדת חוקה".

לאחר המשך חילופי צעקות בין השרים לוין ובן גביר, נתניהו ניסה להנמיך את הלהבות ועצר את את שני השרים. דבריו של שר המשפטים קיבלו תמיכה באופן חריג מהיועמ"שית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שאמרה כי "ההחלטה של ועדת שרים היא שיש לקיים דיון בקבינט ולא הייתה פה הכנה לדיון מעמיק בקבינט".