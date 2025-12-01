שרת התחבורה מירי רגב התראיינה היום (שני) במהדורת שלוש ב-i24NEWS, והתייחסה בין היתר לדיונים בוועדה על חוק הגיוס ולבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. "נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר בנאומו בכנסת להרצוג מסר - שחרר את המדינה מהסאגה של המשפט". כמו כן, טענה השרה שרה"מ מאושם ב"תיק פוליטי".

הדברים נאמרים יממה אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו העביר בקשת חנינה לנשיא המדינה שם רשם "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות. אני נושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים".

עוד אמרה רגב: "אין שום שום סיכוי שרה"מ יורחק מהחיים הפוליטים, המשפט היה צריך להסתיים מזמן, בקשת החנינה באה ואומרת לנשיא בוז'י - בוא נחזיר את היציבות, נשנה ונטפל בשסע".

עוד הוסיפה השרה: "בקשת החנינה היא לבתי המשפט שעשו את כל התקלות האפשריות במשפט נתניהו. רה"מ אמר שהוא אמר לא יכול להמשיך לבוא 3-4 פעמים לבית המשפט כשיש כאלה אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם".

