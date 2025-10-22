מנכ"לי משרדים: הג'ובים שממתינים לחזרת ש"ס לממשלה

חבר הכנסת אריה דרעי עדיין לא ויתר על חזרה לממשלה - וזו גם הסיבה שהממשלה טרם הביאה את כל מינויי השרים הקבועים לאישור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים, ארי קלמן, פרסם הערב (רביעי) במהדורה המרכזית את רשימת התפקידים.

ברשימת הג'ובים המלאה שממתינה לחזרת נציגי ש"ס למשרדי הממשלה, נמנים התפקידים הבאים: מנכ"ל הביטוח הלאומי, מנכ"ל רשות האוכלוסין, מנכ"ל משרד העבודה, יו"ר החברה למתנ"סים, מנכ"לית החברה למתנ"סים, ועוד 10 מינויי רבני ערים בהם בתל אביב, בירושלים ובבאר שבע - שם דרעי מבקש למנות את אחיינו, ועוד.

לצד זאת, אם ש"ס תחזור לממשלה, ולמשרד לשירותי דת בעיקר - גם מינויים של שישה דיינים נמצא על הפרק.

בשבוע הבא יוצג נוסח חוק הגיוס בפני חברי ועדת החוץ והיבטחון, כאשר יו"ר הוועדה, בועז ביסמוט, התחייב לחרדים כי הוא יביא את חוק הגיוס לאישור המליאה במהלך חודש דצמבר.

