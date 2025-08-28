בן גביר מתכנן להגביל חסימות כבישים ופנה ליועמ"שית בנושא

מומלצים -

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, שלח הבוקר (חמישי) מסמך מדיניות ליועצת המשפטית לממשלה המסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. בן גביר הבהיר כי אם לא תינתן תגובה בתוך חמישה ימים – המדיניות תיכנס לתוקף. המשטרה מתנגדת למהלך: "שיקול הדעת אם לאפשר חסימת צירים צריך להיות בידי המפקד בשטח".

במסמך מפורטים הצירים והכבישים החיוניים שיישארו פתוחים תמיד: צירי חירום, גישה לבתי חולים, נתב"ג, צירים שמבודדים ישובים וכבישים מהירים וארציים. בנוסף, נאסר להניח או להשליך חפצים על הכביש. בן גביר הדגיש:

"חופש הביטוי וההפגנה חשובים, אך לא על חשבון חיי אדם וביטחון הציבור. לא ייתכן שכבישים ראשיים ייחסמו, ובכך תיגרם סכנה ממשית לאזרחים. המדיניות מאזנת בין זכות ההפגנה לבין חובת המשטרה לשמור על חופש התנועה, על הסדר הציבורי ועל ביטחון המדינה."

המדיניות גם מבהירה כי אכיפת החוק תתבצע באופן שוויוני, ללא קשר לזהות המפגינים או לעמדותיהם הפוליטיות, תוך שמירה על חופש המחאה לצד זכויות הציבור.