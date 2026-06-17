מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב בפרשת פרסום שמו של בעלה של שקמה ברסלר, המשרת כאיש שב"כ. בתגובה, הוא הגיש עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה.

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מליאת הכנסת אישרה את הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב. זאת, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, ועל פי שתי העילות הבאות: המעשה בוצע בזמן מילוי תפקידה או למען מילוי תפקידה כחברת כנסת; כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך הפליה.

61 חברי כנסת תמכו באישור קביעת החסינות על פי העילה הראשונה, אל מול 48 שהתנגדו. 62 חברי כנסת תמכו באישור קביעת החסינות על פי העילה השנייה, אל מול 48 שהתנגדו.

בתגובה, בן זוגה של שקמה ברסלר, איש השב"כ שחה"כ טלי גוטליב חשפה את זהותו, הגיש עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה. העתירה מבקשת לבטל את החלטת הכנסת להעניק חסינות דיונית לגוטליב מפני עמידה לדין פלילי בגין חשיפת הזהות החסויה ברשתות החברתיות, בניגוד לחוק שירות הביטחון הכללי, ואגב הפצת תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה.

מטעם העותר ובא-כוחו, עו"ד עידן סגר, נמסר: "בהחלטתה להעניק חסינות דיונית למי שחשפה שם של לוחם השירות, משדרת הכנסת ה-25 לכל אנשי שירותי הביטחון החשאיים כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה, ויקבע כי אין להפוך את הכנסת עיר מקלט למי שהודתה כי ביצעה עבירה ביטחונית במכוון ופגעה בביטחון המדינה".

יוזכר כי בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, על כוונתה להגיש כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי או פרסום מידע סודי לפי חוק שירות הביטחון הכללי. בהמשך לכך, הגישה ח"כ גוטליב בקשה לכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום.

ח"כ טלי גוטליב: "ליועצת המשפטית לממשלה יש מטרה ברורה: לחבל, להכשיל ולהשחיר את ממשלת הימין. יש לנו עסק עם מי שרודפת את הממשלה ותעשה כל מה שהיא יכולה להאשים את הממשלה בתופת אוקטובר. יש פה מטרה ברורה: להלבין את צמרת השב"כ ולהשחיר את הממשלה בתופת אוקטובר. לעולם לא נדע איך התרחשה עלינו תופת אוקטובר. אני עומדת על חסינותי המהותית - זה נעשה במסגרת התפקיד שלי, למען העם ולמען התפקיד שלי".

בית המשפט המחוזי דחה אתמול את טענת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב במסגרת התביעה האזרחית שהגישה נגדה שקמה ברסלר, לאחר שגוטליב פרסמה את שמו של בעלה אשר משרת כאיש שב"כ, והפיצה קונספירציה הקושרת אותו ליחיא סינוואר. על פי ההחלטה, אין לחברי כנסת את הזכות להציג שקרים מוחלטים כעובדות, או להפר ביודעין את החוק על ידי חשיפת זהותו של איש שב"כ.