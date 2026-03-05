ערב המלחמה: הישיבה הסודית בבני ברק על גורל חוק הגיוס

בעוד מדינת ישראל שקועה במלחמה עם איראן במסגרת מבצע שאגת הארי, סוגיית חוק הגיוס ממשיכה לבעבע ברקע הפוליטי. כבר ביום השני למבצע דחקו בסיעות החרדיות ביועמ"שית ועדת חוץ וביטון, מירי פרנקל-שור, להשלים את נוסח החוק שהובטח להם לפני פתיחת המבצע, כדי לאפשר התחלת דיונים והצבעה מיד עם חזרת הכנסת לשגרה.

על הרקע הזה התקיימה בשבוע שעבר בבני ברק ישיבה חשאית של בכירי המפלגות החרדיות. בין המשתתפים היו יו"ר ש"ס אריה דרעי, השר לשעבר אריאל אטיאס וח"כ ינון אזולאי, ומנגד יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, ח"כ אורי מקלב, ח"כ יעקב אשר ודוד שפירא, איש מפתח מבית הרב דב לנדו. כך דווח מוקדם יותר ב"בחדרי חרדים".

במהלך הישיבה התעדכנו הבכירים על השינויים שמגבשת יועמ"שית הוועדה למתווה ביסמוט המקורי, שלדבריהם אינם תיקונים נקודתיים אלא שינויים מהותיים. עצם ההתכנסות של כל הבכירים יחד, כולל יריבים פוליטיים, מעידה על גודל האירוע והצורך להכריע בהקדם על גורל החוק: האם להמשיך במו"מ בניסיון לרכך את עמדת הייעוץ המשפטי, או להמשיך גם ללא גיבוי משפטי ברור.

דרעי העביר מסר לראש הממשלה כי יש לקדם את החוק גם על חשבון חוות הדעת המשפטית, בעוד אחרים, בהם אטיאס, ביקשו למצות את המשא ומתן כדי לנסות ולהשיג ריכוך בחוות הדעת הצפויה של פרנקל-שור.

בינתיים, המלחמה באיראן האטה את מהלך ההידוק סביב חוק הגיוס, אך בקרב ההנהגה החרדית ברור כי עם חזרת הכנסת לשגרה, סוגיית החוק צפויה להתחדש במלוא העוצמה.