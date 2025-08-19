הממשלה אישרה את הקיצוץ בתקציב והגדלת הסיוע לעזה

מומלצים -

אחרי דיון סוער במיוחד, הממשלה אישרה הערב (שלישי) את הקיצוצים בתקציבי המשרדים, עבור התוספת התקציבית של 30.8 מיליארד שקל למערכת הביטחון בעקבות התמשכות המלחמה ברצועת עזה. ממשרד האוצר נמסר כי "הצעת התקציב הנוסף לשנת 2025 אושרה בממשלה, וכעת תפעל הממשלה להשלמת החקיקה בכנסת. התקציב כרוך בהגדלת תקרת הגרעון מ-4.9% ל-5.2% והגדלת מגבלת ההוצאה לכ-650.3 מיליארד שקלים".

אומנם הקיצוצים עבור בסופו של דבר אך לא לפני התנגדות נחרצת של השרים בן גביר, יואב קיש, חיים כץ, וסרלאוף, ועמיחי אליהו, שהצביעו נגד.

מוקדם יותר, נרשמו עימותים בישיבת הממשלה במהלך הדיון על קיצוצים תקציביים במשרדים השונים לצורך כיסוי עלויות המלחמה עם איראן. השר לביטחון לאומי בן גביר יצא נגד ראש הממשלה נתניהו: "תקפתי את סמוטריץ' ואני באמת לא מבין אותו ואת סטרוק, איך הם מסכימים לביזיון הזה, אבל מי שאחראי לזה ראש הממשלה - זה אתה!". רה"מ השיב: "הכסף לא עובר לחמאס אלא למרכזי הסיוע, לתושבי עזה".

בן גביר תקף: "גם אם נלך לשיטתך - למה להעדיף את ילדי עזה?! הרי אתם מעבירים כאן קיצוץ ברווחה, בבריאות ובחינוך. למה צריך לממן את עזה? זה אסון. איך אתם יכולים לעשות את זה?". רה"מ השיב: "כי היה משבר הומניטרי, וכדי להמשיך במלחמה צריך למנוע אותו", בן גביר: "למה על חשבון ילדי ישראל?".

בן גביר תקף גם את שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ואמר לו: "בצלאל, אתה עושה סיבובים על כולם! יש לך את הכסף - ועוד אתה נותן כסף לחמאס!". סמוטריץ' אמר: "אנחנו מממנים את ההוצאות שקרו כבר בעבר ב'עם כלביא' וב'מרכבות גדעון'. משרד האוצר, בשונה ממשרד המשפטים - הוא שיוויוני. עשו את זה גם בממשלה הקודמת". עוד הסביר שר האוצר כי "הדרך היחידה שלא יגיע כסף לחמאס זה באמצעות מרכזי חלוקת המזון!".

בן גביר פונה לשרה למשימות לאומיות אורית סטרוק ושאל: "איפה את מכל הצעקות שלך בקבינט?". זו ענתה: "די עם הדמגוגיה, התקציב לא מגיע לחמאס - אלא בדיוק הפוך! הוא מאפשר את המחפזים, שתפקידם למנוע את השלטון האזרחי של חמאס, כי זו אחת ממטרות המלחמה".

לצד הגדלת הגירעון: הממשלה צפויה לאשר היום קיצוצים במשרדים השונים, בסך 1.7 מיליארד שקלים - זאת לצורך כיסוי עלויות המלחמה עם איראן. ל-i24NEWS נודע כי הקיצוץ המשמעותי ביותר צפוי בהוצאות פיתוח לתחבורה - כ-68 מיליון שקל. תחומים נוספים שסופגים קיצוץ הם חינוך (37 מיליון), רווחה (26 מיליון) ובריאות (22 מיליון).

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף אחרי קבלת ההחלטה: "החלטת הממשלה על הקיצוץ בסל התרופות אומר שהבושה מתה וגם החולים ימותו.הכסף יכול לבוא מסגירת 15 משרדי ממשלה מיותרים וביטול הכספים למושחתים ומשתמטים. במקום זה הממשלה הגרועה בתולדות המדינה מקצצת בבריאות, בתרופות, בחינוך וברווחה. חרפה,.

הקיצוץ המתוכנן, לפי מסמך ההחלטה שהגיע לידי I24NEWS ויעלה היום להצבעת הממשלה, כולל הפחתה רוחבית בבסיס התקציב של משרדי הממשלה משנת 2026 ואילך - בשיעור של 3.35%.

לצד התחומים הללו, צפוי קיצוץ נרחב בהעלאות השכר לחינוך החרדי (הסכום יירד מ-590 מיליון - ל-481 מיליון), והסכום המוקצב להסכמים הקולאיציוניים יירד מחמישה מיליארד - ל-4.4 מיליארד כאשר תירשם ירידה של 2.25% מכל אחד מהסעיפים.