ברקע הדשדוש בסקרים: מה גנץ צפוי להגיד בהצהרה הערב?

יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, יישא הערב (שבת) הצהרה ברקע הדיווחים בכלי התקשורת השונים על כך ששוקל מחדש להצטרף לממשלה לצורך קידום עסקת החטופים. כל זאת, ברקע דשדוש מתמשך בסקרים, אשר ברובם כבר אינו עובר את אחוז החסימה ושורה של חברי כנסת שליוו אותו ופרשו בחודשים האחרונים.

גנץ צפוי לשים על השולחן יוזמה שקצובה בזמן עם פתרון אופרטיבי לשתי סוגיות: החזרת החטופים וחוק הגיוס. הוא יגיב לדיווחים השבוע שלא הכחיש על הרצון להצטרף לממשלה. מזכיר את הציוץ על "האידיוט השימושי" - ויגיב למצביעיו הפוטנציאליים שתוקפים אותו.

כל זאת מתכתב עם "חידוש השיחות" לעסקה שסמוטריץ' ובן גביר תוקפים. סמוטריץ' בשיחות סגורות כבר מדבר על כך שעם יחודשו השיחות לעסקה חלקית, יפרוש מן הממשלה בשונה מפעמים קודמות. לכן, גנץ מוצא לנכון לאפשר לנתניהו את נקודת החילוץ הזו.

נזכיר, גנץ ולפיד לאורך כל הדרך דיברו על רשת ביטחון פוליטית אבל ללא פירוט מה היא כוללת. גנץ מתכוון לפרוט אותה. בין השאר, כאמור, כאשר גנץ לא עובר את אחוז החסימה בסקרים. דבר שמשפיע רבות על צוותו להיות במוקד קבלת ההחלטות ולהחזיר (אם אפשר) הון פוליטי.

לפני כחודש וחצי גדי איזנקוט היה מראשוני הפורשים ממפלגתו של גנץ, כאשר עזב את "המחנה הממלכתי". הסיבה - הגוף הבוחר שיצר יו"ר המפלגה בני גנץ שמורכב מכ-150 בעלי תפקידים שתלויים בו. בסביבת איזנקוט אמרו עוד לפני ההודעה הרשמית כי העניין בגדר "משחק מכור".

בסביבת גנץ טענו: "הסיפור זה לא דמוקטיזציה אלא מחלוקות אידיאולוגיות בין גנץ לאיזנקוט". יצוין כי בין הפערים הדחיפה של גנץ לממשלת אחדות בעתיד מול איזנקוט שמאמין יותר בביצור גוש המרכז - שמאל. כמו כן, מאז פרישתו של איזנקוט עזבו את גנץ גם מתן כהנא ואורית פרקש הכהן.