כדי לוודא תמיכתם בתקציב: הכספים לחרדים ימשיכו לזרום כבעבר

ברקע משבר הגיוס: למרות שהמפלגות החרדיות פרשו מהקואליציה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נחוש להעביר את התקציב לשנת 2026. בניסיון לשכנע את המפלגות החרדיות להצביע בעד, הממשלה מתכננת להעביר תקציבים למסגרות חרדיות כפי שנעשה בשנים קודמות.

בשנים הקודמות כללו התקציבים לחרדים בין היתר כמיליארד שקלים לישיבות, וכ-92 מיליון שקלים לפרוייקטים שונים של חינוך, כולל תקצוב למשתמטים חרדים שיכולים להתגייס לצה"ל.

ח"כ ביהדות התורה אמר על המשך ישיבות התקציב: "הדיונים התקציביים מתנהלים כרגיל כאילו לא פרשנו מהקואליציה".

ההצבעה בממשלה על התקציב תתקיים בעוד שבועיים, וכעת נסגרים הסעיפים שאמורים לקבוע כיצד יחולקו התקציבים למסגרות החרדיות.