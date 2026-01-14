הרצוג לראשי הקואליציה: "אי ציות לבג"ץ - סכנה למדינה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג מתח היום (רביעי) ביקורת חריפה בעקבות הצהרת ראשי הקואליציה שלא לציית לבג"ץ, ואמר בביקור בישיבה התיכונית "מקור חיים" בגוש עציון כי ״לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה. זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר".

עוד הוסיף נשיא המדינה: "כשלא מצייתים לפסק דין של בית משפט, או כשקוראים לאי ציות לפסק דיון - מסכנים את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, את הסדר החברתי, ומסכנים את היכולת שלנו לחיות יחד. אנחנו צריכים לדעת שבלי מערכת המשפט לא נוכל להתקיים כחברה וכמדינה. ואני אומר זאת דווקא משום שיש ויכוח. הויכוח אינו נוגע לעצם הצורך במערכת משפט, אלא לגבולות הגזרה של מערכת המשפט. אך לעיתים הוא חורג מגבולות הטעם הטוב.

הרצוג הוסיף בדבריו: "לא ייתכן שמישהו יחשוב שלא לציית לפסק דין של בית משפט. כשלא מצייתים לפסק דין של בית משפט, או כשקוראים לאי ציות לפסק דין - מסכנים את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, את הסדר החברתי, ומסכנים את היכולת שלנו לחיות יחד.

"וזה בלתי נתפס שזה קורה עדיין, בוודאי כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ובוודאי אחרי סיוט של מלחמה קשה לכולנו. להתווכח - בוודאי שכן. להתווכח על גבולות הגזרה של מערכת המשפט ובית המשפט העליון - בוודאי שכן, זה לגיטימי, זה ויכוח. אבל לחשוב שלא ניתן או שאסור לציית לבית המשפט, או לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה".

נשיא המדינה התייחס לחשיבות הפרדת הרשויות ואמר: "כדי לקיים מדינה מתוקנת דרושות שלוש רשויות מתפקדות ופועלות.אם אנחנו רוצים מערכת משפט עצמאית ובריאה עלינו לכבד אותה. ולכן העניין הוא עמוק הרבה יותר. אתה לא יכול להעלים רשות אחת ולהגיד אני מעלים את הרשות השופטת. הרי כל אחד מכם ישכור דירה, ואם יהיה לכם ריב עם בעל הבית והוא יתעמר בכם תרצו ללכת לבית משפט כדי לקבל סעד. ואם יש לכם ויכוח בתחום אחר, גם אז תרצו ללכת לשופט או לשופטת כדי לקבל סעד, ותרצו מערכת משפט עצמאית ובריאה".