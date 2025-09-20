בדרך למינוי ראש השב״כ: האם הרמטכ״ל יערים קשיים?

מומלצים -

השבוע צפויה להסתיים סאגה ארוכה, כאשר עדת גרוניס תתכנס בשנית. בפניה יגיעו דוד זיני המיועד לתפקיד ראש השב"כ והרמטכ"ל אייל זמיר שישאל - האם זיני הלך מאחורי גבו ומה הוא חושב כמפקדו עליו. הוועדה הזו בוחנת את תואר המידות של המועמדים - במקרה הזה - את זיני. ההערכה היא שהרמטכ"ל לא ישים מכשול לזיני - לא יאמר שהוא הלך מאחורי גבו וימליץ עליו. לאחר מכן, הוועדה תאשר את המינוי תוך שתמליץ את מסקנותיה לממשלה. בשבוע הבא, בישיבת הממשלה שתתקיים בין ראש השנה ליום כיפור, הממשלה תתכנס ותאשר את מיניו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. צפו בדיווח המלא של הכתב הפוליטי של i24NEWS נדב אלימלך