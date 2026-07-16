בליץ החקיקה נמשך: החוק להפרדה מגדרית באקדמיה אושר במהלך הלילה

בכנסת ממשיכים במאמץ האחרון להעביר את מרב החוקים בימיו האחרונים של מושב הכנסת הנוכחי לפני היציאה לבחירות. הלילה (בין רביעי לחמישי) אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להפרדה מגדרית באקדמיה בתארים מתקדמים, אחד מיני רבים של חוקים שנויים במחלוקת שהכנסת העבירה בשבוע האחרון. עוד אושר אמש חוק הלומי קרב, בשיתוף של הקואליציה והאופוזיציה. במהלך היום צפויות להתחדש ההצבעות בכנסת, בהן ההצבעה על חוק התקשורת.

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החוק, ביוזמתה של ח"כ לימור סון הר-מלך ממפלגת "עוצמה יהודית", אושר ברוב של 52 ח"כים שהצביעו בעד, מול 43 מתנגדים. כזכור, החוק מגדיר כי מוסד להשכלה גבוהה יהיה רשאי לקיים מסלולים לתארים אקדמיים מתקדמים בהפרדה מגדרית, במסלולים הנפרדים במוסדות ורק בכיתות הלימוד, עבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך.

אתמול העבירה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. לפי הנוסח החדש, הממשלה לא תהיה מחויבת לחוות הדעת המשפטיות של היועמ"ש, וביכולתה להדיח את היועמ"ש בלי ועדת איתור, זאת לאחר שבקואליציה ויתרו על סעיף פיצול תפקיד היועמ"ש.

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד החוק מיד עם אישורו. בעתירה נכתב: "מדובר בעוד חוליה בהפיכה המשטרית: חוק שמאפשר לממשלה לקבוע בעצמה שחוות דעת משפטית 'לא משקפת את הדין', לעקוף את היועמ"ש באמצעות עורכי דין פרטיים ולהכפיף את שומר הסף המרכזי במדינה לפוליטיקאים - כלומר, שלטון שמחליט לבד מה מותר לו. המשנה ליועמ"שית הגדיר את התוצאה במדויק: היועץ המשפטי יהפוך לעורך דין פרטי של הממשלה".

עוד אושרו השבוע בכנסת בקריאה שנייה ושלישית חוק יסוד לימוד תורה, והחוק להקפאת מעצרי עריקים שעבר ברוב דחוק של 59 תומכים לעומת 54 מתנגדים. בעקבות אישור החוק ח"כ שרן השכל התפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, זאת לאחר שהצביעה נגד החוק. ח"כ דן אילוז, שהצביע גם הוא נגד החוק, הודיע על עזיבת מפלגת הליכוד. סיעות האופוזיציה עתרו לבג"ץ נגד החוק להקפאת מעצרי עריקים מיד עם אישורו, והוצא צו ארעי המונע את כניסת החוק לתוקף.