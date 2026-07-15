ח"כ דן אילוז הכריז הערב (רביעי) רשמית שהוא עוזב את הליכוד, ושלא יתמודד בפריימריז המפלגה: "לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה", הסביר.

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אילוז פרסם סרטון שבו הוא מנמק את הסיבות לעזיבת מפלגת השלטון: החל מההתחמקות מקבלת אחריות על מחדל ה-7 באוקטובר, דרך קידום חוקי ההשתמטות בזמן שצה"ל קורס, ועד נטישת הכלכלה החופשית לטובת קבוצות אינטרסים. בסרטון הוא מעביר ביקורת חריפה על התנהלות הקואליציה וטוען כי המפלגה נחטפה על ידי קבוצות אינטרסים ואימצה אג'נדות שאינן מייצגות את הימין הממלכתי והליברלי של בגין וז'בוטינסקי.

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הציטוטים המרכזיים מתוך דבריו של ח"כ אילוז בסרטון:

על הבריחה מאחריות לאחר ה-7 באוקטובר: "האמת היא שמיד אחרי השביעי לאוקטובר, היה ברור לכולם שנתניהו צריך לסיים את תפקידו אחרי הקדנציה הזאת... במקום לעמוד מול הציבור ולבקש סליחה, הליכוד עושה הכל כדי להתחמק מאחריות. אנחנו מורידים את המילה 'טבח' מהחוק ומונעים הקמת ועדת חקירה. זהות יהודית זה קודם כל לקחת אחריות".

על חוק הפטור מגיוס: "סאגת הפטור מגיוס היא חרפה שהבהירה לי שמקומי כבר לא בליכוד. בזמן שצה"ל מזהיר מקריסה תחת הנטל וחבריי המילואימניקים מקריבים את המשפחה ואת חווית האבהות שלהם, הליכוד בחר בכניעה מתמשכת למפלגות החרדיות וקידם קומבינות כדי למסד השתמטות. אין שום הבדל היום בין הצבעה לליכוד, לש״ס או לגולדקנוף".

על יוקר המחיה והכלכלה: "אין שום יכולת להיטיב עם האזרח במפלגה שכל כולה בנויה מקבוצות אינטרסים. כשאתם הולכים לסופר היום, אתם משלמים מס ליכוד, מס ועדי עובדים ומס של הלובי החקלאי. הליכוד לא רק שלא עוצר את יוקר המחיה, הוא מחולל אותו".

על עתידו והמחויבות למדינה: "לפני 18 שנה עזבתי קריירה מובטחת אחרי לימודים באחת האוניברסיטאות הטובות בעולם כדי לעלות לארץ ולהתגייס לצה"ל. אמשיך לפעול למען המדינה מכל מקום שבו אהיה, ביושרה ובנחישות".

אילוז חותם את הסרטון בפנייה ישירה ואוהבת למתפקדי הליכוד, תוך שהוא מדגיש כי הפער בין השטח לבין ההנהגה מעולם לא היה גדול יותר.

אילוז מצטרף בכך גם לח"כ שרן השכל, שהתפטרה מ"הימין הממלכתי" מוקדם יותר היום. שעות ספורות לאחר שהצביעה נגד הקואליציה, על התפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ. במכתב ששיגרה בכתב ידה ליו"ר מפלגתה שר החוץ גדעון סער,היא מטיחה בו האשמות קשות במיוחד: "לכבוד שר החוץ גדעון סער, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך".

הפיצוץ הגיע לאחר יממה דרמטית במליאת הכנסת. חוק הקפאת מעצרי העריקים החרדים אושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית ברוב דחוק של 59 תומכים מול 54 מתנגדים, בתום דיון סוער במיוחד שגרר חילופי האשמות קשים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנכנס למליאה רגע לפני ההצבעה, עזב את האולם בעקבות המהומה ולא השתתף בהצבעה עצמה. השכל, שהחליטה להצביע נגד החוק בניגוד לעמדת הקואליציה, הודיעה מיד לאחר מכן על התפטרותה מהממשלה.

בהמשך גם שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, הודיע כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. בהודעתו מסר: "תודתי נתונה ליו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ’, על שנים של אמון ועשייה משותפת ולראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, על ההובלה והניווט בתקופה מורכבת ומאתגרת זו. מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבצר את ביטחונה ולהעמיד קיר ברזל יצוק ואיתן, אך גם כזה הנשען על רוח, ערכים ואחדות. חובה על כולנו לטפח רוח מאחדת בעם בישראל. השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. אלה יזכירו לכולנו, מדי יום, את גודל האחריות והמחויבות לדרך נכונה".