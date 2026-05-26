פרסום ראשון: מפלגת ש"ס קיבלה בימים האחרונים "אור ירוק" ממשרד האוצר לקדם מחדש את תוכנית הדגל שלה לחלוקת תלושי מזון. מדובר בתקציב משמעותי של כ-500 מיליון שקלים המיועד לתמיכה במשפחות נזקקות, כאשר במשרדי הממשלה הרלוונטיים שוקדים בימים אלו על גיבוש התוכנית, כך שתתאים גם לצרכיו של הציבור החרדי.

ההתפתחות הזו מגיעה בעקבות פגישה שנערכה בין נציגי ש"ס לבין הממונה על התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר, שנכנס לתפקידו לפני מספר חודשים. מדובר בשינוי מגמה של משרד האוצר, לאחר שרק בשנה שעברה בלמו את יציאתו של המיזם לפועל.

אם התוכנית אכן תצא אל הפועל, האזרחים צפויים לקבל תלושי מזון בשווי של מאות שקלים ממש בימים שלפני הבחירות - דבר הגורר טענות קשות כי מדובר בשוחד בחירות לכל דבר ועניין.

ממשרד האוצר נמסר: "אין שינוי בעמדה כפי שהוצגה עד כה בעניין הזה, לפיה, בין היתר, על התמיכה להיעשות באמצעות משרד הרווחה ותחת עקרונות שישרתו את אוכלוסיית מוכרי הרווחה ואוכלוסיית הנזקקים לבטחון תזונתי בלבד".