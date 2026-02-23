הקרבות באופוזיציה נמשכים: "צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה"

יאיר לפיד אמר היום (שני) בפתח ישיבת סיעתו כי על מחנה האופוזיציה "להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה, אין מקום לטעויות". ראש האופוזיציה ציין כי "יש מולנו יריב קשה ונואש, בחירות מנצחים כשכולם יודעים מראש שלא תכנס בשום תנאי לעוד ממשלה של נתניהו".

ראש האופוזיציה הוסיף כי יידע לעשות "את האיחוד הנכון ברגע הנכון". "מה שמנצח בחירות הם מקצוענים חדורי מטרה שיודעים מה הם עושים, רצוי כאלה שכבר עשו את זה פעם", הוסיף.

בפתח ישיבת סיעת ישראל ביתנו, אמר יו"ר המפלגה ליברמן כי על מנת לנצח בבחירות "האופוזיציה חייבת לדבר במסרים ברורים וחדים בנושא חוק הגיוס". כשקרא להעברת חוק גיוס לכולם, אמר כי מדובר בשני מסלולים - אזרחי וצבאי.

"כל צעיר כשיר בן 18 יתגייס. בלי קומבינות, בלי אפילו פטור אחד. כי פטור אחד הוא חור בסכר, וברגע שנפתח חור - כל הסכר קורס. הפטור שניתן ל-400 בקום המדינה, מעמיד אותנו היום מול מציאות מטורפת של כ-200 אלף צעירים כשירים שמקבלים פטור", הוסיף.