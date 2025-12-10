אחרי שהודיעה שתתמוך בחוק הגיוס: הפרסה של הציונות הדתית

בהמשך לפרסומים שסיעת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' הכריעה לקדם את חוק הגיוס ולא לפרק את הממשלה - כעת (רביעי) הודיעה כי היא לוקחת צעד לאחור. "בניגוד לפרסומים שונים, טרם התקבלו החלטות מעשיות והסיעה מרכזת את דרישותיה ואת תנאיה לתמיכתה בחוק", נמסר מטעם הסיעה.

עוד נמסר כי "אמש התקיימה ישיבה משותפת של חברי הסיעה עם פורום ראשי ישיבות רחב, שרבבות תלמידיו מובילים את הגיוס במלחמה הזו בסדיר ובמילואים. הישיבה התקיימה כחלק מתהליך הלמידה העמוק של חברי הסיעה והרבנים את החוק על השלכותיו ואת הדרכים להביא לתיקון העוול ההיסטורי ולגיוס חרדים לצה"ל. בישיבה נשמעו דעות שונות הן מצד הרבנים והן מצד חברי הסיעה וסוכם כי הדיונים יימשכו".

"גם כעת, הסיעה כולה נחושה בעמדתה להצביע רק על חוק שיביא לגיוס אמיתי ומהיר של חרדים לצה"ל כדי לענות על צרכי הביטחון של מדינת ישראל ולהקל על עומס הלוחמים ובני משפחותיהם".

"הציונות הדתית, המייצגת את המגזר המשרת ביותר, מחויבת לשינוי המצב הקיים באופן מעשי, ותקבל את החלטותיה אך ורק מתוך טובת העניין ובמנותק מקמפיינים ואינטרסים פוליטיים מכל הצדדים. לנגד עיני הסיעה אך ורק ביטחון ישראל והחובה הדתית והלאומית של השירות בצה"ל לכל חלקי העם", הוסיפו בסיעה.