חברת הכנסת נעמה לזימי חשפה היום (שלישי) פרטים חדשים על חקירת הזמר אייל גולן בתיק "משחקי חברה" - וטענה כי הצהרות נמחקו, ראיות נגרסו, עדויות נבלמו. "על הפרקליטות להורות על פתיחה מחודשת של תיק החקירה לצד פתיחת חקירה פלילית נגד החוקרים", קראה.

לזימי הציגה עדות מטלטלת לאחר שצפתה בתיעוד המלא מחדר החקירות בעניינו של גולן. לטענתה, מדובר בחשיפת מסכת של שיבוש חקירה ברמות הגבוהות והחמורות ביותר.

הדברים הובאו במסגרת הצהרה מיוחדת שנשאה כשהיא מוקפת בנשים, פעילות ומובילות מאבק, במפגן של כוח נשי נחוש הדורש צדק וסולידריות. העדויות הנחשפות מתקיימות בעיתוי קריטי, לקראת הכרעת הפרקליטות הצפויה בשבוע הבא בשאלה האם לעשות צדק ולפתוח את התיק מחדש.

שורת המחדלים שהציגה ומצביעים לטענתה על טיוח מכוון:

• מחיקת עדויות ושינוי גרסאות

* ⁠גריסת ראיות והעלמת מסמכים

• ⁠תדרוך הנאשם אייל גולן לפני חקירה

• ⁠שיבוש תיעוד וחוסר בתיעוד

• ⁠הפסקות ממושכות מחוץ לחדר החקירות

• ⁠ניסיון סיכול חקירת התלונה של טאיסיה

חברת הכנסת אמרה בהצהרתה: "לאחר סרטונים שהובאו אליי, רואים איך המציאות נכתבת מחדש בתוך חדר החקירות. החקירה הזו הייתה מכורה עוד לפני שהתחילה. המאבק הזה הוא לא רק של הנשים הנפגעות, הוא על השאלה אם במדינת ישראל יש דין אחד לכולם, או שהכוח והקשרים מנצחים את החוק. כנבחרת ציבור וכאישה, לא אעמוד מנגד כשאני רואה כיצד המערכת הופכת למגן עבור החזק בעוד הנפגעות נותרות מופקרות".

בגיבוי הנשים שעמדו לצידה, לזימי דורשת מהפרקליטות להורות על פתיחה מחודשת של תיק החקירה לאלתר, לצד השעייה מיידית ופתיחת חקירה פלילית נגד החוקרים המעורבים בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים. "הגיע זמן האמת. הזכות להליך הוגן ולצדק נגזלה מהנפגעות זמן רב מדי. אנחנו כאן יחד אומרות לטאיסיה, לנ', ולכל אישה - אנחנו איתכן, אתן לא לבד", חתמה לזימי, כשאחריה חוזרות בקול חד וברור הנשים שלצידה: "אנחנו איתכן - אתן לא לבד".

מליאם הפקות נמסר בתגובה: "דבריה של ח"כ לזימי מלמדים על צביעות חסרת תקדים מצידה ונכונותה לפגוע בעצמאות מערכת אכיפת החוק ואנשיה, רק כדי לקושש קולות! נזכיר שכלל גורמי החקירה ופרקליט המדינה סרקו את אייל במסרקות ברזל, בחנו את גרסאותיה שהשתנו מקצה לקצה לאורך השנים והגיעו פעמיים למסקנה כי לא נפל רבב במעשיו וכי אין מקום להגיש נגדו כתב אישום".