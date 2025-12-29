הכנסת תדון מחר על הגדלת הפנסיות התקציביות של משרתי הקבע

יום טעון צפוי מחר (שלישי) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כאשר שתי הצעות חוק שנויות במחלוקת צפויות לעלות לדיון - חוק שירות הקבע בצה"ל, הידוע בתור חוק הגדלת הפנסיות התקציביות, וחוק הגיוס. הדיונים על שתי ההצעות הם דיוני הכנה לקריאה הצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית.

שלושה חברי כנסת מהקואליציה, עמית הלוי וחנוך מילביצקי מהליכוד ואוהד טל מהציונות הדתית, כבר הביעו את התנגדותם להגדלת הפנסיות התקציביות של משרתי הקבע, בדומה לעמדת בג"ץ שקבע כי אלו ניתנו בחוסר סמכות. מטרת ההצעה היא לקבוע מינימום של 7% להעלאת הפנסיה ולהסדיר את הנושא עד סוף 2025.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ מילביצקי הגיב בתחילת החודש על החוק ואמר: "בזמן שחיילים נכנסים עם נגמ"שים ישנים ולא תקינים, ההתבצרות של הצבא היא דווקא על הפנסיות המושחתות האלו. כל מי שיהנה מהגדלות הרמטכ"ל אלו "הלשעברים" - זה לא יגרום לאנשי הקבע להישאר".

מנגד, קיים לובי גדול בכנסת שמנסה לקדם את הצעת החוק, ביחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ וגורמים נוספים בצה"ל.