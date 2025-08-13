האמירה של נתניהו בריאיון הבלעדי ל-i24NEW שעוררה זעם בעולם הערבי

מומלצים -

תגובות חריפות הגיעו היום (רביעי) מהעולם הערבי בעקבות דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון בלעדי ל-i24NEWS, שבו טען על אמונתו ב-"חזון ישראל השלמה".

חמאס קרא להפעיל לחץ בינלאומי על ישראל ורשם את דברי נתניהו כהצהרה אגרסיבית על שליטה בשטחים מצריים, ירדניים, סוריים ואדמות ערביות נוספות. הרשות הפלסטינית הזהירה כי ההצהרות מהוות הפרה של החוק הבינלאומי וסכנה ישירה ליציבות האזור.

כמו כן, שרת החוץ הפלסטינית הדגישה בראיון ל'אל-ג'זירה' כי כוונות נתניהו ידועות מזה עשרות שנים ושישראל ממשיכה בניסיון לספח את כל הגדה המערבית. גם פת"ח הצטרפה לגינויים, כינתה את דבריו "הכרזה קולוניאליסטית" ואיימה כי מדיניות זו עלולה להוביל למלחמה כוללת באזור.

צפו בריאיון המלא עם ראש הממשלה נתניהו:

מפת"ח נמסר: "התנועה רואה בהצהרותיו של ראש ממשלת הכיבוש, בנימין נתניהו, בנוגע למה שמכונה "ישראל הגדולה" לא רק עמדה פוליטית, אלא הצהרה מפורשת על פרויקט חיסול קולוניאליסטי מקראי שמטרתו למחוק את הסוגייה הפלסטינית, להשתלט על האדמה, לעקור את העם ולכפות מציאות של מלחמה מתמשכת, רצח עם וטיהור אתני, המהווה איום מיידי על פלסטין ועל האזור כולו".

במקביל, משרד החוץ המצרי קרא להבהרה מהירה על ההצהרות, והזהיר מפני הסתה לסלימת מתחים באזור. מצרים הבהירה כי היא מחויבת לכינון שלום במזרח התיכון ומדגישה את הצורך בביטחון ויציבות לכל עמי האזור.

בריאיון עצמו התייחס נתניהו גם לאיום האיראני: "עקרנו את הסרטן הזה", אמר, בהתכוונות להסרת איום הגרעין והטילים האיראניים. לדבריו, ישראל עוקבת אחר התוכנית הגרעינית של איראן בשבע עיניים יחד עם ארצות הברית, ומוכנה לפעולה במקרה הצורך.

עוד דיבר ראש הממשלה על סוגיית החטופים ואמר כי הוא שואף להחזיר את כולם - חיים וחללים - בתנאי סיום המלחמה. לדבריו, כל החלטה שהתקבלה עד כה הייתה נכונה ומוצדקת, והוא מתעקש על ההמשך בהתאם למדיניותו, על אף הסתייגויות שהגיעו משמאל ומימין.