שגריר ישראל לשעבר באו"ם ומי שנחשב לבכיר במפלגת "הליכוד", גלעד ארדן, התראיין היום (ראשון) ל"מהדורת חמש" עם שרון ניסים ותקף בחריפות את קידום חוק הגיוס ואת התנהלות שר הביטחון ישראל כ"ץ, שנחשב כיום לבכיר במפלגת השלטון בעצמו.

"חברי הכנסת מהליכוד שמתנגדים לחוק הגיוס מצילים את העתיד של המחנה הלאומי, אחרת אנחנו ניפגע פגיעה קשה, כל הציבור ייפגע מזה, במיוחד הציבור הדתי-לאומי", הבהיר ארדן, "כלל מוסרי אחרי המלחמה צריך להיות פה, מי שמשרת צריך לקבל את כל מה שהמדינה יכולה להציע, ומי שלא - לא יקבל שום תמריץ, זו צריכה להיות המנטרה של מפלגת שלטון".

על שר הביטחון כ"ץ אמר: "עמדתו של השר אמנם תמיד צריכה לגבור, אבל כל המתקפות הפומביות האלה על הרמטכ"ל, דבר שבעיניי מחליש את אייל זמיר. יותר מזה, כששר הביטחון מחליש את הרמטכ"ל הוא מחליש את הצבא. הוא אמור לעבוד יד ביד, במקום זאת הוא מציג אותו כחלש. את הדברים צריך לסגור בארבע עיניים".

