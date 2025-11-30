חשיפת i24NEWS: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (ראשון) בקשת חנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג - ובמערכת הפוליטית התעוררה סערת ענק.

באופוזיציה תקפו

יו"ר האופוזיציה ומפלגת "יש עתיד", ח"כ יאיר לפיד: "אני קורא לנשיא הרצוג - אתה לא יכול לתת לו (נתניהו) חנינה בלי הודאה באשמה, הבעת חרטה, ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים".

יו"ר הדמוקרטים, אלוף במיל' יאיר גולן: "רק אשם מבקש חנינה. אחרי שמונה שנים של משפט, כשהתיקים נגדו לא קרסו, נתניהו מבקש חנינה. עסקת החליפין היחידה שעל הפרק היא שנתניהו יקח אחריות, יודה באשמה, יעזוב את הפוליטיקה וישחרר את העם והמדינה - רק כך תושג אחדות בעם".

יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ: "נתניהו יודע שבקשת החנינה שאינה תואמת את התהליך הנהוג בישראל היא פייק מוחלט, שנועד להסיט את עיני הציבור מחוק הפטור מגיוס שהוא מקדם על חשבון הילדים שלנו.

הוא מתנהל כמו כבאי שמצית שריפה ואז דורש פרוטקשן כדי לכבות אותה.

נתניהו, במקום ללבות את האש, תכבה את השריפה שיצרת בחברה הישראלית, תעצור את הפגיעה בדמוקרטיה, תצא לבחירות, ורק אז תבקש עסקת טיעון או חנינה".

חבר הכנסת גלעד קריב: "שמונה שנים הוא חיכה לרגע הזה, כדי להראות איך לא היה כלום כי אין כלום, ואיך התיקים קורסים. כעת הוא מבקש חנינה. לא לוקח אחריות, לא מודה באשמה, מדבר על איחוי קרעים ועל האינטרס הלאומי".

"נבהיר באופן חד משמעי: האינטרס הלאומי הראשון במעלה הוא סיום שלטונו של נתניהו, שהביא על ישראל אסון אחרי אסון, שהשחית את התרבות הפוליטית, פתח את הדלת לצאצאי כהנא, והוביל לריקבון עמוק ביסודות המדינה. לך, ותן לאחרים לשקם. זה האינטרס הלאומי", כתב קריב.

בקואליציה תמכו

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני תומך בבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו לנשיא המדינה הרצוג, וקורא לנשיא להיענות לה ולהביא לסיום האישומים המשפטיים שנולדו בחטא ויצרו שסע קשה שמפלג את העם. הענקת חנינה, כפי שגם ציין נשיא ארה"ב, היא הדרך היחידה לסיים את הקרע העמוק שמלווה את החברה הישראלית כעשור, ולאפשר למדינה להתלכד מחדש מול האתגרים וההזדמנויות שעומדים בפנינו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "החנינה לראש הממשלה נתניהו - קריטית לביטחון המדינה. הרפורמה במערכת המשפט ובפרט בפרקליטות המושחתת והמסואבת, שייצרה את תפירת תיקי נתניהו - קריטית לביטחון המדינה. אין סתירה בין השתיים - שתיהן גם יחד חשובות".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "‏הגיע הזמן לשחרר את ישראל מסאגת משפט נתניהו שקורעת את העם. הדבר הנכון לעשות זה להיענות לבקשה החנינה למען עתיד המדינה".

יו״ר הקואליציה אופיר כץ: "בחירתו של ראש הממשלה נתניהו לבקש חנינה היא גדוּלה ענקית. הרי ברור לכולם שהמשפט הפוליטי ביותר קורס ורה״מ יכל בקלות להוכיח את חפותו ברדיפה המושחתת הזו. אך לשם איחוי המדינה, ופיוס, הוא בוחר בדרך הזו. מנהיג אמיתי ששם תמיד את טובת המדינה לפני טובתו האישית".

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת: "האינטרס של מדינת ישראל מימין ומשמאל הוא לסיים את המשפט נגד ראש הממשלה נתניהו. אחרי מלחמה קשה מדינת ישראל צריכה לצאת לדרך חדשה באחדות לאומית ושותפות. כבוד נשיא המדינה זה הזמן לחון את ראש הממשלה ולסיים את המשפט הזה".

חברת הכנסת מהליכוד, טלי גוטליב: "אדוני רה"מ למה להגיש בקשת חנינה?? למה לאפשר להטיל בך דופי על לא עוול בכפך? אני כואבת ומושפלת נוכח הגשת החנינה. המשפט שלך גדול ממך ומכולנו. אתה הוכחת את רדיפתך ואת רדיפת הימין באופן שאין לתאר. רק בשבועות האחרונים היקף הרדיפה והשקרים ניגלו במלוא זוועתיותם. לא מגיע לצמרת הפרקליטות, לשי ניצן, למנדלבליט ולאלשיך שייחסך מהם ביקורת נוקבת בפסק הדין. חבל. כה חבל".

במקביל, התנועה לאיכות השלטון קראה לנשיא המדינה לדחות את הבקשה באופן מיידי: חנינה באמצע הליך משפטי מהווה פגיעה קטלנית בשלטון החוק ובעיקרון השוויון בפני החוק - נשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית. מתן חנינה לראש ממשלה הנאשם בעבירות חמורות של מרמה והפרת אמונים, ישדר מסר ברור שיש אזרחים שמעל החוק".

ממובילי המחאה למען הדמוקרטיה, שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיא פינק ועמי דרור, נמסר: "על ראש הגנב בוער הכובע - הנאשם מודה ומתחנן לחנינה. הקלון והקין על פשעיו הפליליים והמוסריים מרוחים לנתניהו על הפנים. ההיסטוריה תשפוט את הרצוג על הרגע הזה. קלון והרחקה לצמיתות מהחיים הציבוריים. כל דבר אחר יהפוך את הרצוג שותף לחורבן ישראל".

כמו כן, הודיעו תנועות המחאה על קיום הפגנת חירום הערב מול ביתו של נשיא המדינה בתל אביב.