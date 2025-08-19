השר לוין תוקף את ח"כ גוטליב: "במו ידיה היא מרחיקה מאיתנו ציבורים רבים, תפסיקי לבייש אותנו"

מומלצים -

לאחר שהבוקר (שלישי) חברת הכנסת טלי גוטליב השוותה בין מאבטחי משמר בתי המשפט ליודנראט, שר המשפטים יריב לוין תקף: "במו ידיה היא מרחיקה מאיתנו ציבורים רבים" והוסיף: "תפסיקי לבייש אותנו".

"זו לא דרכנו!", כתב לוין, "הזדעזעתי מההתנהלות המבישה של ח"כ טלי גוטליב כלפי המאבטחים בבית המשפט, ואני מגנה אותה בכל תוקף. השוואת המאבטחים, שרובם המוחלט יוצאי יחידות קרביות, ל'יודנראט' וכינוי שלהם כ'בהמה', לא רק שלא תורם למאבק, אלא שהוא חרפה גדולה, זילות השואה וההפך הגמור מהמסר שחבר כנסת צריך להעביר לציבור ולדור הצעיר. ההתנהגות הזו עומדת בסתירה לערכי תנועת הליכוד לאורם גדלתי והתחנכתי".

"כמי שהביא למודעות ציבורית את נושא האכיפה הבררנית הנוראה המשתוללת כאן, הבעתי לא פעם את עמדתי הנחרצת בעניין העוול שנעשה ליונתן אוריך. אבל, מאבטחי בית המשפט הם לא האחראים למצב הזה!".

"ההתנהגות של ח"כ גוטליב, חוסר הכבוד שלה וחוסר הקוליגיאליות כלפי ראש הממשלה, שרים וחבריה לסיעה, ההשתלחויות שלה בחברי ליכוד נאמנים שנשאו על גבם את התנועה בימיה הקשים, והפרובוקציות שנעשות על ידה כשיטת עבודה, כל אלה עושים נזק אדיר לליכוד כשאנו בפתחה של שנת בחירות", מסר לוין.

"במו ידיה היא מרחיקה מאיתנו ציבורים רבים. כל זה קורה דווקא כאשר מדי יום שוקלים להצטרף אלינו עוד רבים, שהמאבק הממושך שאני מנהל, לרבות בעניין מינוי נשיא בית המשפט העליון, חשף בפניהם את האמת על מערכת המשפט".

"גדלתי על ברכיו של מנחם בגין ז"ל. הצטרפתי לליכוד לפני 34 שנה מיד עם שחרורי משירות חובה. לא עשיתי זאת ערב פריימריז רק כדי להיכנס לכנסת. פעלתי יותר משלושה עשורים בנחישות, בנחרצות ומתוך כבוד ומחויבות מוחלטת לדרך הליכוד, ולחברות וחברי התנועה. אמשיך לפעול בדרכנו ללא מורא, תוך מתן גיבוי לראש הממשלה ולחבריי בממשלה ובכנסת, איש איש בעשייתו החשובה. הקיצונים בקפלן לא הרתיעו ולא ירתיעו אותי. גם הקמפיינים המכוערים נגדי, שנעשים ממניעים אישיים צרים בשם הימין כביכול, לא יזיזו אותי מדרכי כשליח נאמן לדרכה של תנועת הליכוד", מסר לוין, "ח"כ גוטליב - תפסיקי לבייש אותנו! תתנצלי!".

מוקדם יותר היום, במהלך דיון בבית המשפט המחוזי בלוד על הסרת ההגבלות שהוטלו על יונתן אוריך, חברת הכנסת טלי גוטליב התפרצה ומחתה על אופן ניהול החקירה - והוצאה מהאולם. לאחר מכן, גוטליב השוותה בין מאבטחי המשמר ליודנראט.

בתגובה לדברי גוטליב, דוברות הרשות השופטת מסרה: "הרשות השופטת מחזקת את ידכם. המשיכו לעשות עבודתכם נאמנה ובמסירות לשמירה על ביטחון העובדים והציבור ושמירת הסדר הציבורי בבתי המשפט ולא לאפשר לאף גורם להסיט אתכם ממילוי תפקידכם.

הרשות השופטת מגנה בחריפות את התנהגותה ודבריה של חברת הכנסת גוטליב ולא תסכים לכל ניסיון לפגיעה במהלך התקין של הדיונים או בממלאי תפקיד על רקע מילוי תפקידם".