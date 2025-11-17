לוין בראש, בן גביר בפנים: אלו השרים שידונו בוועדת חקירה

ראש הממשלה בנימין נתניהו קבע הלילה (שני) כי בצוות השרים שיקבע את מנדט ועדת החקירה לאירועי ה-7 באוקטובר יהיו השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. שר המשפטים יריב לוין הוא שיעמוד בראשה.

השרות גילה גמליאל ואורית סטרוק יכללו בצוות. בנוסף להן, זאב אלקין, עמיחי אליהו, אבי דיכטר ועמיחי שיקלי ייקחו חלק בצוות. כאמור, בישיבת הממשלה אמש החליטו השרים על קידום "ועדת חקירה בלתי תלויה" לאירועי הטבח.

על פי ההחלטה, לוועדה תהיינה סמכויות חקירה מלאות, והרכבה יזכה "להסכמה ציבורית רחבה ככל הניתן". הם צפויים להגיש את מסקנותיהם לממשלה בתוך 45 ימים.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר שהשרים שמינה נתניהו "כדי לטייח את אשמתו ולהעלים את אחריותו לטבח ה-7 באוקטור" הם "השר שבגלל ההפיכה המשטרית שלו הוזנח הבטחון, שהציע להטיל פצצת אטום על עזה, ושבגללו התעללו בחטופים", והוסיף כי "אין להם סמכות לחקור את עצמם, בממשלה שלנו תקום ועדת חקירה ממלכתית בחודש הראשון".

"מועצת אוקטובר" הגבה לפרסום הרכב ועדת השרים ואמרה כי "במקרה הזה החתול לא רק שומר על השמנת - הוא אוכל אותה בהנאה וצוחק על חשבונן של המשפחות השכולות ועתיד מדינת ישראל כולה". המועצה, שקוראת להקמת ועדה ממלכתית לחקר ה-7 באוקטובר, אמרה כי זו לא רשימת הממנים, אלא הנחקרים.