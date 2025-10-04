נתניהו ימסור הצהרה; בן גביר מאיים בפרישה - "אם לאחר שחרור החטופים חמאס ימשיך להתקיים"

ברקע ההתקדמות במגעים במתווה טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן הערב (שבת) את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפגישה. בהמשך, צפוי נתניהו למסור הצהרה בשעה 20:00.

השר סמוטריץ' הגיב להחלטה לעצור את המבצע לכיבוש העיר עזה ואמר כי זו "שגיאה קשה". "החלטת ראש הממשלה לעצור את המתקפה בעזה ולנהל לראשונה משא ומתן שלא תחת אש היא מתכון בטוח למריחת זמן מצד חמאס, ולשחיקה הולכת וגוברת של העמדה הישראלית", אמר.

בן גביר הסלים ואיים בעזיבת הממשלה, במידה ולאחר שחרור כל החטופים "חמאס ימשיך להתקיים". "מטרת המלחמה המרכזית שנגזרה מטבח ה-7 באוקטובר, הוא שארגון הטרור חמאס לא יכול להישאר קיים", אמר. השר לביטחון לאומי הוסיף כי הוא וסיעת עוצמה יהודית הודיעו לראש הממשלה: "לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא".

חבר הכנסת בני גנץ הגיב עם צאת השבת לדיווחים על ההתקדמות בהגעה להסכם, ואמר כי מפלגתו תעשה ככל שביכולתה "כדי שזה יקרה, ונוודא שפוליטיקה קטנה לא תכשית את מתווה הנשיא טראמפ". גנץ הוסיף כי "בפנינו דרך מורכבת וארוכה עד להשבת כל חטופינו והחלפת שלטון חמאס". השר אבי דיכטר פרסם הודעה ברשת X בה טען כי החטופים החיים לא נמצאים בשטח בו צה"ל שולט ברצועה: "חמאס החל בתרגילי ההונאה כשדורש מצה״ל לסגת כדי שיוכל להגיע אליהם".

כאמור, חמאס הודיע אמש על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצויות רחבות בתוך מוסדות ההנהגה שלה ובין כוחות ופלגים פלסטיניים. הארגון לא התייחס לסעיפי הגליית הבכירים או פירוז הנשק - ונראה כי הוא מעוניין לקחת חלק בניהול הרצועה ב"יום שאחרי". טראמפ הגיב: "חמאס מוכנים לשלום, על ישראל להפסיק להפציץ בעזה". בכירים ישראלים רואים בתשובת חמאס שלילית.

זמן קצר לאחר הודעת הנשיא טראמפ, הודיעה לשכת נתניהו במהלך השבת כי ישראל נערכת לשלב הראשון של התוכנית לשחרור מיידי של כל החטופים. בהמשך, אמר הרמטכ"ל זמיר כי "כלל יכולות צה"ל יוקצו לטובת הגנה על כוחותינו". גורם ישראלי הבהיר כי עצירת התמרון אינן חלק מהפסקת האש הרשמית שתחול - אלא כזו שמאפשרת לחמאס להתחיל בהתארגנות לשחרור החטופים.