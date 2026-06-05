"לביביסטים אין שום קשר למציאות, הם מרעה": מפגש קצוות עם אור סיונוב

אור סיונוב מעולם לא פחדה לומר את מה שהיא חושבת. מאז ימיה כדיירת "האח הגדול", היא נושאת את דגל השמאל בנחישות, קפלניסטית שלא עוצרת באדום. השבוע, במפגש קצוות טעון, היא שוב שלפה ציפורניים וכיוונה ישירות למחנה הימין. עבורה, זהו לא רק ויכוח פוליטי, אלא מלחמה חזיתית מול מה שהיא מכנה "מכונת שקרים" משומנת שנועדה להשמיד את הדמוקרטיה הישראלית.

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מבחינת סיונוב, "הביביזם" הוא סיפור של צייתנות עיוורת. היא מתארת ציבור שלם כעדר מנותק, שמונע משנאה שהוכתבה לו מלמעלה על ידי ראש הממשלה. לטענתה, התומכים הם קורבנות של תעמולה המשרתת רק את הישרדותו האישית של נתניהו. "השקר הפך למציאות", היא קובעת בנחרצות, ומסרבת לראות בצד השני שותף לגיטימי לדיאלוג או להבנה.

השיא מגיע כשהיא משווה את נתניהו לדיקטטורים כמו פוטין. מבחינתה, הוא "פישר קטן" שלמד איך לשסות את ה"מרעה" שלו נגדה ולהפוך אותה לאויבת המדינה. "היו לו גדולים ממנו ללמוד מהם. היה לו את פוטין ואת אורבן וכו'. בואי נגיד שהוא לא המציא שום דבר. זה שהוא יושב ללמוד איך אורבן הפך את הונגריה למה שהוא ניסה... תודה לצעירים האמיצים שנאבקו שם ועצרו את התהליך הזה, בוא נראה לאן זה יתפתח. הוא לא המציא שום דבר", אמרה.

ההשוואה לרוסיה נועדה להמחיש את הייאוש שלה מהמציאות הפוליטית. היא לא חוסכת במילים קשות נגד מה שהיא תופסת כעיוורון מוחלט וצייתנות מסוכנת של מחנה שלם.

סיונוב לא מתנצלת על הטון החריף או על הסיסמאות הקשות. היא רואה בעצמה לוחמת בחזית מול חברה שהלכה לאיבוד בתוך פולחן אישיות. בעוד הקיטוב בשיאו, היא ממשיכה לירות לכל עבר ללא מעצורים, מזכירה לכולנו שהמרחק בין הקצוות בישראל מעולם לא היה גדול, עמוק ומאיים יותר.