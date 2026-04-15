מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל השיקה היום (רביעי) קמפיין שלטי חוצות ורשתות חברתיות רחב היקף, המהווה הומאז' ישיר לקמפיין הליכוד משנת 2019. בעוד שבגרסה המקורית של הליכוד הותקפו עיתונאים תחת הסיסמה "הם לא יחליטו", מפלגתו של הנדל משתמשת באותו קו עיצובי כדי לתקוף ח"כים חרדים וערבים.

הקמפיין נועד לקדם מתווה גיוס תקיף, שבמרכזו התניית זכויות אזרחיות בסיסיות בשירות צבאי או לאומי. לפי הצעת המפלגה, אזרח שלא יישא בנטל השירות לא יוכל לממש את זכותו לבחור או להיבחר לכנסת. המהלך מבקש לשנות את כללי המשחק הפוליטיים ולהעביר את כוח ההכרעה באופן בלעדי לידי המגזר המשרת במילואים ובשירות הציבורי, תוך דחיקת המפלגות הלא-ציוניות.

במרכז המודעות מופיעים פניהם של יצחק גולדקנוף, משה גפני, אחמד טיבי ואיימן עודה, לצד הכיתוב: "הם לא יחליטו – הציבור המשרת יחליט".

יו"ר המפלגה, יועז הנדל, הסביר את המניע למהלך החריף: "נשבר לנו לסחוב את הציבור החרדי והערבי על הגב ולתת להם לשלוט בקואליציות. ממשלות שנשענות על גורמים לא ציוניים נסחטות לקבל החלטות שאינן ציוניות". לדבריו, הבחירות יהיו מאבק על זהות הממשלה – האם תהיה זו ממשלה סקטוריאלית הנשענת על אי-שירות, או ממשלה ציונית הנשענת על המילואימניקים.