כך הממשלה מממנת נהג ורכב לאזרח הפרטי מוטי בבצ'יק בניגוד לחוק

מוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור המשמש גם כיועצו של ח"כ יצחק גולדקנופף, מחזיק בנהג במימון המדינה וברכב ממשלתי בניגוד לחוק, כך חשף הערב (שלישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית".

עוד נחשף כי הנוהל מתקיים מאז הקמת הממשלה ומאז שמונה גולדקנופף לתפקיד שר השיכון. גם לאחר שגולדקנופף ובבצ'יק עזבו את הממשלה ואת משרד השיכון, הנהג והרכב המשיכו לעמוד לרשות האזרח ובני משפחתו לענייניהם האישיים.

עם הקמת הממשלה בדצמבר 2022, גולדקנופף מונה לתפקיד שר השיכון. מי שבפועל ניהל את המשרד היה היועץ שלו בבצ'יק, שלא היה יכול לשמש כעובד מדינה בגלל הליך פלילי שמתנהל נגדו, ולכן נאלץ לשמש כספק שירותים חיצוני.

משום כך, הוא גם לא היה זכאי לרכב ממשלתי או לתקן של נהג. אלא שלבבצ'יק אין כלל רישיון. לשכת שר השיכון גייסה את שמואל כהן על מנת שישמש כנהג שלו, תוך שהוא הוצג רשמית כנהג הנוסף של גולדקנופף.

בפועל, כהן שימש כנהג הפרטי של משפחת בבצ'יק, כולל לנסיעות אישיות של אשתו של בבצ׳יק שאין להם כל קשר למשרד. הנהג כהן קיבל ממנהל הרכב בדרך לא ברורה רכב של 7 מקומות, למרות שהוא רווק ללא ילדים.

גם לאחר התפטרות גולדקנופף ממשרד השיכון ביוני 2025, המשיך כהן לשמש כנהג של בבצ׳יק ומשפחתו תוך ניצול משאבי המדינה, תוך אי חוקיות בוטה במיוחד.

מלשכת שר השיכון חיים כץ נמסר בתגובה: "בכלל המשרדים שקיבל לאחריותו, השר חיים כץ החליט להשאיר עובדים שאיישו את לשכות השרים במטרה לשמר רצף פעילות, תוך הימנעות מפגיעה בפרנסתם שלא לצורך וזאת כשהם ממשיכים לבצע את עבודתם המקצועית ככל הנדרש".

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר כי "שמואל כהן מועסק בלשכת שר הבינוי והשיכון. במסגרת תפקידו הוא זכאי לרכב מטעם המשרד בהתאם לכללים".

מוטי בבצ'יק מסר: "כמובן קשקוש. אני באמצע ישיבה".

הנהג שמואל כהן בחר שלא למסור תגובה.