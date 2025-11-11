במכתב לנתניהו: השר דרמר הודיע על התפטרות מהממשלה

השר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר, הודיע היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו על התפטרות מתפקידו.

דרמר כתב במכתב התפטרותו כי ממשלת ישראל תיזכר "הן בשל מתקפת ה-7 באוקטובר, והן בשל ניהול המלחמה בת השנתיים ושבע החזיתות שבאה בעקבותיה". הוא הודה לנתניהו "על האמון שנתת בי לטפל בסוגית המשמעותיות ביותר איתם מתמודדת ישראל בשעה גורלית זו", והודה "לאומץ ליבם של חיילינו, לנחישותו של עמנו, ולמנהיגותך הייחודית".

במכתבו הוסיף כי "בעשורים הבאים, כשיפורסמו הפרוטוקלים של הדיונים הארוכים והמעמיקים שניהלנו, וכאשר יסתיימו הקרבות הפוליטיים והספינים התקשורתיים ידהו ויתמעמעו, ידע עם ישראל כי בשעתו האפלה ביותר, היו לו מנהיגים ראויים".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הודה לשר דרמר ואיחל לו בהצלחה בהמשך הדרך. "היו לי ועדיין יש לי הרבה חילוקי דיעות עם רון דרמר אבל מעולם לא פיקפקתי בכך שהוא ציוני ופטריוט ורוצה בטובת המדינה", אמר.

נתניהו הודיע כבר בספטמבר האחרון כי השר לעניינים אסטרטגיים יעזוב את תפקידו, ושיבח את תרומתו של דרמר בשלוש שנים האחרונות. השר, היה גם אחראי על המשא ומתן לשחרור החטופים, שהביא להסכם לסיום המלחמה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "רון דרמר הוא לחלוטין האיש הנכון במקום הנכון וזה נכון לכל תפקיד ציבורי אותו נשא עד כה. רון ידידי, תודה על עבודה משותפת למען עתיד מדינת ישראל, תודה על שעות של דיונים וגם מחלוקות כשהמטרה ברורה - שמירה וביצור בטחון אזרחי ישראל. עם ישראל חב לך הוקרה עמוקה ואין לי ספק שבכל תפקיד בו תבחר, עם ישראל ועתיד מדינת ישראל יהיו תמיד לנגד עיניך. ‏בשם עם ישראל כולו - תודה".