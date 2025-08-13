"אני חוזר הביתה": הליכוד אישר את מיזוג סיעתו של סער

מומלצים -

מרכז הליכוד אישר היום (רביעי) את המיזוג עם סיעתו של שר החוץ גדעון סער - הימין הממלכתי. האישור למיזוג הסיעות שהתקבל הינו עקרוני ובהמשך ועדת החוקה תדון בפרטיו והחלטותיה יובאו לאישור המרכז.

בישיבה שהתקיימה היום בראשות יו"ר מרכז הליכוד חיים כץ, בהשתתפות ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו, מרכז הליכוד אישר הערב את המיזוג של סיעת הליכוד עם הימין הממלכתי ואת שינוי סעיף החוקה להגדרת מייסד. ההצבעה על ההצעה לשינוי סעיף חוקת "הליכוד" בנוגע להגדרת המייסד, תערך מחר באופן חשאי בקלפיות ברחבי הארץ.

יו"ר מרכז הליכוד השר חיים כץ מסר: "נסיים את הישיבה בבקשה מראש הממשלה בנימין נתניהו לניצחון מוחלט מהר, והחזרת כל החטופים. החיים לשיקום, המתים לקבורה. אנחנו מאמינים לך שתעשה את זה מהר וחד".

בשבוע שעבר סער קיים הצהרה לתקשורת הזרה ממשרד החוץ בירושלים, במהלכה התייחס לסרטונים של החטופים אביתר דוד ורום ברסלבסקי. במהלך ההצהרה, תקף בחריפות את האו"ם על חוסר ההתייחסות מצדו בנוגע למצב החטופים. "העולם צפה במצבם הרעוע של שני החטופים", אמר שר החוץ, "מ-7 באוקטובר חמאס ביצע פשעים בדומה לנאצים ודאע"ש. חמאס משתמשים ברעב של חטופים כחלק מקמפיין פרופגנדה. הארגון חטף אזרחים כדי להבטיח את הגשמת מטרותיו כדי שיישאר בשלטון בעזה. זאת תופעה שיכולה לקרות בכל מקום - ולכן על הקהילה הבינלאומית לשים קץ לתופעה של חטיפת אזרחים. לכן אגיע לניו יורק הלילה כדי לדבר על מצב החטופים", ציין.

יום למחרת, בדיון במועצת הביטחון של האו"ם על מצב החטופים בו השתתף השר, נשא דברים: "הגעתי היום לאומות המאוחדות משום שהחטופים שלנו עדיין מורעבים ומעונים על ידי חמאס והג’יהאד האסלאמי בצינוקי עזה". עוד הוסיף כי "האמת חייבת להיאמר - ישראל מאפשרת העברת כמויות עצומות של סיוע לעזה".

סער תקף: "יש מדינות שפעלו - גם כאן בבניין הזה - כדי להפעיל לחץ על ישראל במקום על חמאס, בימים רגישים של משא ומתן. הן תקפו את ישראל, הן ניהלו קמפיין נגד ישראל והן הכריזו על הכרה במדינה פלסטינית וירטואלית. הן נתנו לחמאס מתנות חינם ותמריץ להמשיך במלחמה. הן התנקשו באופן ישיר בעסקת החטופים ובהפסקת האש. הרשו לי להיות ברור: המדינות האלה האריכו את המלחמה".