הקרב הפנימי בליכוד מתעצם: היום (רביעי) התקיים דיון בבית הדין של הליכוד שעסק בתאריך הבחירות הפנימיות, סוגיית השריונים שמבקש ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן בטענות לאי-סדרים בבחירות האחרונות לוועידה.

במהלך הדיון התפתח עימות בין חבר הכנסת דוד ביטן לבין מועמד הליכוד עו"ד אבי הלוי, סביב טענות לליקויים בבחירות לוועידה שנערכו בנובמבר האחרון. אז, לפי הטענות, בוצעו תשלומים כפולים למועמדים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בוחן את הסוגיה.

הלוי דרש לעכב את כינוס הוועידה עד לבדיקת הטענות, בעוד ביטן דוחף לכינוס מיידי. ברקע: ביטן הגדיל את כוחו בוועידה בבחירות האחרונות, בעוד בסביבת נתניהו מעדיפים שהמרכז הקודם, הנוח יותר מבחינתם, יהיה זה שיכריע בסוגיית השריונים.

בית הדין קבע כי עד 1 ביוני יושלמו הבדיקות ויוגשו מסקנות, וב-4 ביוני יתקיים דיון נוסף לקבלת החלטות.

למרות המחלוקות, הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים כבר בחודש יולי, עוד לפני פגרת הכנסת. נתניהו, מצדו, ניסה לדחות את המועד כדי לצמצם סיכונים פוליטיים, במיוחד מחשש שחברי כנסת שלא ישובצו ברשימה יפעלו בניגוד למשמעת הקואליציונית.