רה"מ נתניהו בריאיון בלעדי ל-i24NEWS: "אין אפשרות לעסקה חלקית - לא נחזור אחורה"

בלעדי: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הערב (שלישי) לשרון גל, באחד מהאירועים הבודדים בשנים האחרונות בו רה"מ עמד מול מצלמות של כלי תקשורת ישראלי.

לשאלתו של גל האם נסגרה הדלת לעסקת חטופים חלקית, אמר נתניהו כי "אני חושב שזה מאחורינו. ניסינו, עשינו כל מיני ניסיונות, הלכנו כברת דרך, אבל התברר לנו שהם בסך הכל מוליכים אותנו שולל ובכל מקרה ישאירו בידיהם הרבה חטופים, גם חיים וגם חללים. ואנחנו רוצים את כולם, אני רוצה את כולם, גם את החיים וגם את החללים, ולכן על זה אנחנו הולכים ואני לא אומר לך שאני לא אהיה מוכן לדון בזה, אני רוצה להחזיר את כולם במסגרת סיום המלחמה, אבל בתנאים של סיום המלחמה שלנו".

על הביקורת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עליו אמר רה"מ: "אני תיארתי את כל ההסתייגויות מההחלטות שקיבלתי - בדרך כלל מהשמאל... היו גם הסתייגויות מהימין. היו גם אנשים שעזבו את הממשלה מהצד הימני. אני מקשיב לדרג המקצועי - אבל בסוף אני מחליט... אני חושב שהיום, בראייה לאחור, אתה רואה שכל החלטה שקיבלתי הייתה נכונה, הייתה מוצדקת והביאה לתוצאות. אני חושב שגם כאן, אני לא בטוח שיש חילוקי דעות אמיתיים".

על איראן: "כל הזמן אנחנו ערוכים לקראת האפשרות של פעולה איראנית, וקודם כל פעולה של ניסיון לבנות מחדש את תוכנית הגרעין שלהם. אני אמרתי שעקרנו את הסרטן הזה. שני גושי סרטן שאיימו על הקיום שלנו: הסרטן של תוכנית הגרעין לבנות פצצות אטום, והסרטן של תוכנית לייצר 20 אלף טילים בליסטיים קטלניים, שגם הם מהווים איום קיומי....".

על השאלה האם פרויקט הגרעין האיראני הושמד, השיב כי "הוא הורחק בשנים טובות, זה אני יכול להגיד. הוא כרגע לא במצב שהם יכולים לקדם את התוכניות שהם זממו לקדם. נשארו להם 400 קילו אורניום מועשר. ידענו מראש שהאורניום לא ייפגע, אבל זה לא תנאי מספיק כדי לייצר פצצות גרעין. אני לא אכנס לפרטים, אבל אנחנו עוקבים אחרי זה בשבע עיניים יחד עם ידידנו האמריקנים".

על הקלטות אריה דרעי שנחשפו בשבוע שעבר במהדורה המרכזית של i24NEWS, אמר ראש הממשלה: "אני לא חושב שדרעי אמר שלא צריך ללכת לשרת בצה"ל, דווקא השרים שלו, המשפחה שלו, הם משרתים. אם הכוונה או הפרשנות הייתה כזו - אני נגד זה, זה ברור כשמש".

עוד הוסיף בהקשר לחוק הגיוס כי "אני הולך להעביר חוק שבפעם הראשונה מאז הקמת המדינה, כמעט 80 שנה, הולכים לגייס אלפי חרדים מידי שנה. זה החוק. לזה הם קוראים 'חוק ההשתמטות'. הם רוצים לבטל את הגיוס של אלפי החרדים. הם רוצים לבטל את השינוי ההיסטורי שאנחנו עושים כאן. והכל פוליטי, הכל בא מעיוות וסילוף של כוונות. זה יקרה מיד אחרי הפגרה".

לשאלה האם זו תהיה הקדנציה האחרונה, ענה נתניהו: "קודם כל הציבור יחליט. כשאני אחשוב שביצעתי את כל הדברים שאני צריך לעשות, יש לי עוד הרבה משימות, אני ממשיך... הציבור החליט שאני יכול כרגע להביא לביטחון, יציבות ושלום". רה"מ העיד גם כי הוא חושש לביטחונו האישי: "כן. אני חושב שיש כאן הסתה שעוד לא הייתה".

גל הגיב לריאיון ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, ואמר כי "יש לי תחושה שעברנו פאזה, גם ראש הממשלה וגם טראמפ הבינו שחמאס לא מתכוון לשחרר יותר חטופים למרות כברת הדרך שהלכו לקראתו. עכשיו רה"מ אומר, 'הולכים לעסקה אחת', כלומר יש לנו את התנאים, ועכשיו זה מבחן הביצוע".