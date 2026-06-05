סדרת כתבות מיוחדת לציון שלושים שנות שלטון נתניהו: שלושה עשורים שבנימין נתניהו עומד בלב הסערה הישראלית. דור שלם גדל לתוך מציאות שבה הוא הציר המרכזי של סדר היום, דמות דומיננטית ללא עוררין שמעצבת את פני האומה. בפרק השלישי בסדרת הכתבות עומד העימות הבלתי פוסק של ראש הממשלה עם מוקדי הכוח המסורתיים.

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נתניהו מגדיר זאת כרדיפה פוליטית וציד מכשפות מצד התקשורת, המשטרה והפרקליטות, בעוד מתנגדיו רואים בו מי שרודף את מערכות החוק כדי לשרוד אישית. הרטוריקה סביב "חקירת החוקרים" והמאבק ב"דיפ-סטייט" הפכו את ישראל לזירת קרב אידיאולוגית ומשפטית חסרת תקדים, המותחת את גבולות הדמוקרטיה.

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נתניהו הוא הקוסם הפוליטי שיודע להמציא את עצמו מחדש בכל פעם שהתחזיות מנבאות לו סוף. מהשפל המוחץ של 2006 ועד לניצחונות המפתיעים כנגד כל הסיכויים, הוא ביצר את מעמדו כריבון בלתי מעורער בליכוד ובמחנה הימין.

עבור תומכיו הוא המגן האחרון של השלטון, ועבור מבקריו - מנהיג ששינה את פניו ואת ערכיו למען הישרדותו הפוליטית והמשפטית. כעת, כשהמשפט מתקרב לנקודת הרתיחה והרפורמה המשפטית קורעת את העם, השאלה נותרת פתוחה: האם נתניהו הוא הרודף או הנרדף?

האסון הלאומי של ה-7 באוקטובר והקיטוב החברתי מעיבים על הישגיו, בעוד הוא מבטיח בנחרצות "אני לא הולך לשום מקום". בסופו של יום, עידן נתניהו הוא הסיפור של ישראל המודרנית - גועשת, חצויה ומסרבת לעצור לרגע של נחת.