"צריך ללכת לבחירות": ח"כ מהקואליציה נגד הקבינט

חבר הכנסת צבי סוכות מתח הבוקר (ראשון) ביקורת על הממשלה, כשכתב בציוץ ב-X כי לדעתו צריך ללכת לבחירות: "אם חוזרים ל-06.10.23 ומחליטים לוותר על מטרות המלחמה זו סכנה קיומית למדינת ישראל. אם זה המצב לעניות דעתי צריך ללכת לבחירות".

גם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף אמש בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאור נוסח החלטת הקבינט להמשך הלחימה ברצועה וכיבוש העיר עזה. "איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל להכרעה בעזה, לא כך משיגים ניצחון", טען. הדברים נאמרו ברקע נוסח החלטת הקבינט להמשך הלחימה ברצועה וכיבוש העיר עזה.

"ב-22 חודשי המלחמה שילמנו מחירים כבדים, אבל הגענו ברוך השם להישגים כבירים בכל זירות הלחימה", אמר סמוטריץ' בפתח דבריו, "חיזבאללה, סוריה, איראן ואויבים נוספים, שאיימו עלינו במשך שנים ותכננו מתקפה אדירה הובסו. בעזה הכינו את חמאס קשות וחיסלנו את מרבית ראשיו וחלק חשוב מתשתיות הטרור שלו. אבל המלאכה לא הסתיימה, ומטרות המלחמה טרם הושגו במלואן".