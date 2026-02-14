שבעה חודשים בלי שר - ונתניהו מייבש את סמכויות משרד הפנים

הממשלה ממשיכה לרוקן את משרד הפנים מתוכן - מחר (ראשון) תאושר העברת סמכויות נוספת מהמשרד לראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דיווח הערב במגזין השבת כתבנו הפוליטי נדב אלימלך.

כזכור, כבר למעלה משבעה חודשים שאין שר פנים מתפקד בישראל, מאז שהשרים במפלגות החרדיות התפטרו מהממשלה בשל משבר חוק הגיוס, בהם שר הפנים האחרון משה ארבל ממפלגת ש"ס.

ראש הממשלה התכוון בתחילה לחלק את האחריות על המשרד לשרים יריב לוין וחיים כץ, לאחר שקיבלו אליהם את יתר התיקים של השרים שהתפטרו, אך הם סירבו לקבל עליהם את האחריות על המשרד כיוון שמדובר בתיק "כבד" עם סמכויות רבות.

מנגד, נתניהו אינו מעוניין להעביר את התפקיד לחבר כנסת מהליכוד שאינו מכהן כשר מסיבות פוליטיות. בינתיים עובדי המשרד משמיעים את זעקתם, ובאופוזיציה מתכוונים להצטרף לעתירות בבג"ץ נגד העברת הסמכויות.