בנט נגד איזנקוט: "תמים, עוד לא למד איך עובדים מול החרדים"

הקרב על הנהגת גוש האופוזיציה ממשיך להסלים, וברקע הסקרים שמצביעים על צמצום הפערים בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט, מגיע גם שלב העקיצות הפומביות. בכנס פעילים שאת התיעודים משם פרסם הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי, תקף בנט את איזנקוט סביב סוגיית חוק הגיוס, וטען כי עמדותיו מול המפלגות החרדיות מעידות על חוסר ניסיון פוליטי.

"השגיאה של גדי, אני מתנגד התנגדות נחרצת לפטור שהוא רוצה לתת לעד 30%. כי זה תמים", אמר בנט. "אתה תיכנס למשא ומתן ואז יגידו מה הפרמטרים לפטור. מה שגפני ומה שדרעי שכחו - איזנקוט ויאיר גולן עוד לא למדו"

בנט הוסיף כי "להתחיל משא ומתן עם 30% פטור זו שגיאה נוראה". כזכור, רק אתמול פורסם על פגישה חשאית שהתקיימה באווירה חיובית בין יו"ר "ישר" גדי איזנקוט ליו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. המפגש, והפרסומים לפיהם המתווה של איזנקוט יאפשר פטור מלא וללא סנקציות ל-30% מהצעירים החרדים, הובילו למתקפה משולבת של שותפיו ויריביו באופוזיציה.

בנט, שסימן קו אדום מובהק הבהיר כי הוא מוביל גישה של "אפס פשרות" מול החרדים בנושא "הנטל הביטחוני", "ישראל ברגע קיומי", הצהיר בנט. "מדינת ישראל לא תשרוד כשעוד ועוד מאזרחיה מתחנכים ל'נמות ולא נתגייס', לא משרתים בצה"ל, ולא מצטרפים למעגל העבודה. הציבור העובד והמשרת לא יכול להמשיך לשאת בנטל הכלכלי והביטחוני לבדם. זו התאבדות לאומית בהילוך איטי, ואני לא אתן לזה לקרות".

גם ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הצטרף למתקפה והגדיר את המגעים והוויתורים המסתמנים ככשל ערכי עמוק, תוך שהוא קורא לראשי המפלגות שלא להתפתות לדילים זמניים עם המפלגות החרדיות.