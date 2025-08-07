יאיר גולן נגד כיבוש עזה: "תוצאה הרסנית, נעצור את המדינה"

מומלצים -

הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב (חמישי) לדיון מיוחד, במהלכו השרים עשויים להצביע על כיבוש רצועת עזה, כחלק מהשלב הבא במלחמה. פורום האלופים של מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן פרסם אזהרה מפני המהלך. "אם הקבינט יחליט על כיבוש עזה - התוצאה תהיה הרסנית, החטופים ימותו וחיילים יפלו", הזהיר גולן.

"מיליארדים מכספי המיסים של הציבור הישראלי העמל והמשרת יממנו את הממשל הצבאי בעזה. אזרחי ישראל יממנו מכיסם את פינוי האשפה ואת שיקום עזה. ילדים שעולים לכיתה א׳, הנכדים שלכם ושלי -

עוד יישבו בתוך הרצועה כחיילים, יגנו על התנחלויות מבודדות, ויסכנו את חייהם בחלוקת מזון לתושבי הרצועה", ציין.

לדבריו, זה האסון שממשלת ישראל מתכננת. "זה מה שיש לנתניהו, סמוטריץ ובן גביר להציע לישראל", אמר, "אנחנו לא נסכים לזה - אנחנו נצא לרחובות, נשבש, נשבית את העסקים ונעצור את המדינה. אסור לנו לתת לממשלה לנרמל את הטירוף ולחסל את ישראל השפויה. עלינו להתנגד ולהיאבק בממשלת המיעוט האומללה הזו עד שתופל ויוכרזו בחירות".

אלוף במילואים נמרוד שפר הוסיף: "אני פונה מכאן לאלופי צה"ל, ראשי המוסד והשב"כ וקודם כל לרמטכ"ל אייל זמיר אותו אני מכיר ומעריך שנים רבות. היום הוא לא עוד יום בהיסטוריה של מדינת ישראל ושל צבא ההגנה לישראל. היום זה היום שבו הוטלה עלייך משימה שדגל שחור מתנוסס מעליה. משימה שגויה ברמה האסטרטגית, פסולה ברמה המוסרית, והרסנית לדמותו של צה"ל והחייל הישראלי. משימה שתעלה בחיי ישראלים רבים, חטופים וחיילים".

אלוף במילואים עמירם לוין הדגיש: "אנחנו צריכים לחזק ולגבות את הרמטכ"ל ואת המטה הכללי, שחיילינו, בנותינו ובנינו מסורים בידיהם. עלינו לחזק אותם כדי שיוכלו לדבוק בהחזרת כל החטופים והפסקת הלחימה, ולהבהיר לדרג המדיני שבמידה ויחליטו להכריע את החמאס במלחמה יבצעו זאת רק לאחר החזרת כל החטופים. על המטכ"ל למנוע שליחת חיילים אל מותם לשווא".