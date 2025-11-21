ראש השב"כ תמך בקבינט בחוק עונש מוות למחבלים: "כלי מרתיע ביותר"

הקבינט המדיני-ביטחוני דן אתמול (חמישי) בנושא נוסח הצעת חוק עונש מוות למחבלים לקראת קריאה שנייה לשלישית. לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הציג את החוק - הספקות לא איחרו להגיע. השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם, תהה אודות הצדקת החוק, באומרו לראש השב"כ האלוף דוד זיני: "האם החוק יוסיף הרתעה?". נציג הצבא על דעת הרמטכ"ל אייל זמיר: "אין מניעה לחוק", אך "בעד להכניס שיקול דעת, ושזה לא יהיה עונש חובה". בתגובה, בן גביר: "חייב להיות עונש חובה", והוסיף, לגבי היועמ"שית והפרקליטות: "בחיים לא יבקשו עונש מוות", "לא סומך עליהם".

השר בן גביר הציג את החוק כאמור, ואמר כי "זה חוק היסטורי חשוב שיביא הרתעה, ימנע מהם להמשיך לחטוף, יביא צדק. תחשבו על רוצחי משפחת פוגל".

לאחר שכאמור השר אמסלם פנה לראש השב"כ זיני ותהה אודות אקפטיביות החוק, זיני ענה: "כן. כלי כזה מרתיע ביותר. אני לא נכנס לשיקולים של מדיניות או משפט אבל מבחינתנו זה עונש שירתיע".

אמסלם: "האם לא יחטפו יהודים בגלל זה", ראש השב"כ: "כבר חטפו לפני. הדיון הוא ערכי אבל הרתעה החוק מביא".

נציג הצבא על עמדת הרמטכ"ל : "לשיטת הרמטכ"ל אין מניעה לחוק עונש מוות למחבלים. זו עמדתנו והיא על דעת הרמטכ"ל. הצבא בעד להכניס שיקול דעת ושזה לא יהיה עונש חובה"

מזכיר הממשלה אמר, "השאלה המרכזית היא אם לא נכון יהיה להכניס שיקול דעת ושזה לא יהיה עונש חובה". ובן גביר בתגובה, "זה חייב להיות עונש חובה, קודם כל בגלל היועמ"שית והפרקליטות - כולנו יודעים שהם בחיים לא יבקשו עונש מוות וגם אם ננחה אותם יגידו לנו שאסור לנו להתערב במדיניות ענישה - אני לא סומך עליהם".

שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל העלתה ספק בנוגע לנוסח, ואמרה כי "אבל גם אזרחים יהודים יכולים לצאת להורג". בן גביר דייק, וציין את נוסח החוק, "שמי שפועל נגד תקומת העם היהודי".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף, בתגובה לגמליאל: "כן, יהודי שפועל לטובת איראן ורצח נגד מדינת ישראל יכול לצאת להורג".

כזכור, הצעת החוק עברה בשבוע שעבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, לאחר דיון סוער שבו התפתח עימות בין יו"ר רשימת חד"ש-תע"ל, ח"כ איימן עודה, לשר בן גביר. בתום הדיון ולאחר אישור החוק השר בן גביר חילק בקלאוות לנוכחים.