הווטו החרדי: הצעות חוק תקועות, משרדים ללא שרים

הכתב לענייני חרדים של i24NEWS, ארי קלמן, פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית כי החרם החרדי על החקיקה בכנסת מביא לכך ששום חוק של הקואליציה לא עובר ללא הסכמת החרדים. כמו כן, גם משרדי ממשלה תקועים ללא מינויי שרים.

כדי שדיווחנו, בתמורה להסכמת החרדים להעברת חוק פיצול תפקיד היועמ"שית - החרדים יקבלו בתמורה את קידום חוק סמכויות בתי דין רבניים לעניין מזונות. עם זאת, חוקים אחרים לא יעלו השבוע, כמו "חוק בנט" שאמור לשבש את התמודדותו של רה"מ לשעבר בבחירות, וגם משרדי הבריאות, הפנים, הרווחה ועוד מתנהלים ללא שר בעקבות התנגדות החרדיות למינויים.

בשבוע הבא הקואליציה תציע לחרדים לקדם את חוק הבוררות - חוק פרטי של גפני. שמחכה להצבעה לקריאה ראשונה שעניינה חוקיות קיום בוררות בענייני ממומנות בבתי דין בהסכמה, והם יבקשו בתמורה את תמיכת החרדים בחוקים ממשלתיים חשובים.

השאלה היא האם החרם הזה ימשיך גם אחרי פרסום טיוטת חוק הגיוס ביום חמישי. באגודת ישראל מפעילים לחץ על ש"ס ודגל התורה להמשיך את החרם עד להעברת חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית.