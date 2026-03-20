שלושה שבועות לתוך המלחמה עם איראן: ב"קבינט שישי" שודר סקר מנדטים שבדק למי הציבור היה מצביע אם הבחירות היו נערכות היום (שישי), וזאת ברקע הלחימה האינטנסיבית. מהסקר עולה, כי "הליכוד" מובילה במספר המנדטים, כאשר גם באשר למצב הגושים יש לראש הממשלה נתניהו רוב.

כאמור, "הליכוד" היא המפלגה הגדולה על פי תוצאות הסקר הזה עם 34 מנדטים, עלייה של שני מנדטים מהסקר הקודם שנערך לפני כחודש. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נמצא על פי הסקר הרחק מאוחר עם 13 מנדטים, וכך גם מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט. ש"ס עם 10 מנדטים והדמוקרטים של יאיר גולן עם 9.

יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, עוצמה יהודית, ישראל ביתנו ורע"מ מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית של סמוטריץ' עם 4 מנדטים וכך גם יש עתיד וחד"ש תע"ל עם 4 כל אחת. מתחת לאחוז החסימה: "כחול לבן" של בני גנץ, המילואימניקים ובל"ד.

מפת הגושים בעקבות הסקר: הקואליציה עם 63 מנדטים, האופוזיציה עם 46, המפלגות הערביות עם 11 מנדטים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-19 במרץ 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 534 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.