בוטלה הרפורמה של כהנא: הכנסת אישרה סופית את חוק הכשרות של ש"ס

מליאת הכנסת אישרה הלילה (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את תיקון חוק איסור הונאה בכשרות, של מפלגת ש"ס. מעתה, הסמכות להענקת תעודות הכשר תחזור באופן בלעדי לידי הרבנות הראשית, רבנים מקומיים מוסמכים והרבנות הצבאית. החוק עבר ברוב קולות הדוק של 46 תומכים מול 41 מתנגדים.

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החוק החדש מבטל לחלוטין את ההסדרים שנקבעו בעבר במסגרת "חוק ההסדרים" לשנים 2021 ו-2022 (תיקון מס' 3), אשר אפשרו לגופי כשרות פרטיים להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר.

החוק החדש מסדיר בנוסף היבטים נרחבים הנוגעים לתקני הכשרות, לפיקוח המקצועי בתחום, לאופן מתן שירותי ההשגחה, וכן לפעולה הנדרשת לניתוק הזיקה הכלכלית הישירה שבין המשגיח למושגח.

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי התיקון הקודם, שפורסם בנובמבר 2021 תחת הכותרת "ייעול מערך הכשרות", הפריט הלכה למעשה את התחום. הוא אפשר לגורמים פרטיים, בהתבסס על תקנים של רבנים שאינם עובדי ציבור, להעניק תעודות הכשר - כולל בתחום היבוא.

מועצת הרבנות הראשית והרבנים הראשיים שעמדו בראשונה התנגדו באופן נחרץ לרפורמה ההיא. עמדתם, שהתקבלה כעת בחוק החדש, גרסה כי שירותי הכשרות חייבים להישאר ציבוריים כדי להבטיח שקיפות, אובייקטיביות ואחריות ציבורית. לפי גישה זו, השארת הכשרות בידי המערך הציבורי מונעת השפעות של שיקולים כלכליים כבדי משקל בתעשיית המזון, שעלולים היו להוביל לניגוד עניינים ולשיקולים זרים במתן ההכשר.