מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הרחבת סמכות בתי הדין הרבניים במסגרת הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים, של הח"כים משה גפני, יעקב אשר וינון אזולאי. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 41 מתנגדים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במסגרת החוק, בתי הדין הדתיים, הרבניים והשרעיים, יוכלו לשמש כבוררים בסכסוך אזרחי בהינתן הסכמה בין הצדדים בסכסוך. על הצדדים יהיה לחתום על טופס בוררות ייעודי על מנת להסמיך את בית הדין לעסוק בבוררות. כמו כן יובהר לצדדים כי ההליך הינו בוררות בלבד, ולא הליך משפטי, ובכפוף לכך לא ייגרעו זכויות מהותיות הקבועות בחוק שוויון זכויות האישה וחוקי חוזים.

i24NEWS

חלק מהעניינים שהוחרגו מדיוני בתי הדין במסגרת בוררות: כל עניין פלילי, מנהלי, או הליך שהמדינה או רשות מקומית צד לו. בנוסף, כל העניינים הנוגעים לבני זוג נשואים או שהיו נשואים, לרבות הליכי גירושין. בנוסף, הוחרגה האפשרות לדון בדיני עבודה בסכסוכים בהם עדיין מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, למעט בעניין שיזם העובד, כאשר בית הדין יצטרך לוודא שהיוזמה היא של העובד ושהסכמתו חופשית.

בנימוק להצעה נכתב כי מטרת החוק היא לעגן את סמכותם של בתי הדין לדון כבוררים בעניינים אזרחיים בהסכמת הצדדים המעוניינים להכריע את הסכסוכים ביניהם לפי דין התורה. זאת לאחר שבג"ץ קבע כי בהיעדר מקור חוקי לכך, בתי הדין הרבניים אינם מוסמכים לעסוק בבירור סכסוכים כאמור. הצעת החוק הוגשה לראשונה בשנת 2006 ע"י ח"כ משה גפני מיהדות התורה.