בן גביר לשרון גל: "עשיתי מה שלא עשו 30 שנה, השב"כ חייב להיכנס לאירוע"

בראיון לתכניתו של שרון גל הערב (שלישי), תקף השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, והאשים אותה בניסיון להכשיל את הממשלה. בהתייחסו לחשדות נגד נציב שב"ס, קובי יעקובי, אמר השר: "זה ביזיון. ניסיון להדיח נציב מצטיין בלי חקירה ובלי תיק, פשוט בגלל אמירה כזו או אחרת". השר הדגיש כי מדובר בדפוס עבודה שנועד לייצר תקיעה ניהולית במערכות אכיפת החוק.

בעוד שהשר התגאה בתוספת תקציבית ובגיוס אלפי שוטרים: "הבאתי 3,000 שוטרים בשנה שעברה ו-3,500 לפני שנתיים" - דוח מבקר המדינה שפורסם שעות קודם לכן הציג תמונת מצב הפוכה בנגב. לפי הדוח, בתחנות המפתח בדרום קיים מחסור חמור בכוח אדם: בתחנת עיירות חסרים כ-25% מהתקנים, ובתחנות רהט, ערוער ושגב שלום חסרים כ-20% מהשוטרים. בעוד שבן גביר ציין כי מספר כתבי האישום על פרוטקשן זינק ל-150 בתקופתו, המבקר חושף כי 87% מהקבלנים והיזמים בנגב עדיין מדווחים כי נדרשו לשלם דמי חסות, ו-75% מהם חוששים להתלונן במשטרה.

המשטרה מוגבלת במאבק מול ארגוני הפשע והנשק הלא חוקי, לפי בן גביר, כיוון שאין לה את הכלים הטכנולוגיים שקיימים בשירות הביטחון הכללי. "המשטרה היום לא יכולה להאזין להודעות וואטסאפ, בעוד שהשב"כ כן יכול. אני כל הזמן מבקש מהשב"כ 'תיכנסו'. כדי לבצע טיפול שורש בנשק ובפשיעה במגזר, המדינה חייבת להפעיל את הכלים המודיעיניים של השב"כ". הצורך בטיפול כזה עולה גם מנתוני המבקר על היעדר אכיפה בנושא הפוליגמיה בנגב, שם רק ב-2% מהתיקים הוגשו כתבי אישום.

במישור הפוליטי, בן גביר בירך בציניות על האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד: "בנט הוא שמאל בתחפושת, המסכות נפלו". מנגד, הוא קרא לחיבור בין בצלאל סמוטריץ' לעופר וינטר כדי למקסם את כוח הימין. הוא הבהיר כי קהל היעד שלו נמצא בפריפריה, בשדרות ובנתיבות, ומטרתו היא להביא לשינוי עומק למרות מה שהוא מגדיר כ"התנגדות הממסד המשפטי" לצעדיו במשרד.

לבסוף התייחס השר למערכה בלבנון, כשהוא מציין כי בנו משרת כלוחם בסיירת בלבנון. "הייתי נגד הפסקת האש", הזכיר בן גביר והבהיר את הקו האדום שלו: "הקו האדום הוא פגיעה בחיילים שלנו ובאזרחי הצפון. כל חיילי צה"ל הם הילדים שלי. אנחנו בתיאום מצוין עם טראמפ, אבל ברור שיש רגעים שבהם צריך להפסיק עם הדיפלומטיה ולפעול בעוצמה כדי להגן על הבית".