באופוזיציה החליטו לאפשר ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה לעכב את יישום פסק הדין בעניין הבחירות למבקר המדינה, כך פורסם הערב (ראשון) במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי הפרשן לענייני משפטים, אבישי גרינצייג.

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ההבנה באופוזיציה: הזמן שחולף מקטין דרמטית את סיכויי מועמד הקואליציה עו"ד מיכאל ראבילו להיבחר לתפקיד, ועל כן החלטת יו"ר הכנסת אוחנה להמתין עם הבחירות משרתת את האופוזיציה ולא את הליכוד.

כזכור, שופטי בג"ץ הורו לפני שלושה שבועות ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה לערוך בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, לאור פגם מהותי בהליך ההצבעה הקודם, אוחנה מצידו סירב לעשות זאת.

בשבוע שעבר עו"ד מיכאל ראבילו הבהיר לראשי הקואליציה כי הוא מתנגד להתנגשויות בין הרשויות, ושעליהם לערוך בחירות חוזרות אם הם רוצים שהוא יהיה מבקר המדינה.