לאחר מאבק פוליטי ממושך: הממשלה אישרה את מינויו של אלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ

לאחר מאבק פוליטי מתמשך, הממשלה אישרה הערב (שלישי) פה אחד את מינויו של אלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ.

מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר: "הממשלה החליטה פה אחד על מינויו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ לתקופה של 5 שנים. האלוף זיני ייכנס לתפקידו ב-5 באוקטובר 2025". עוד צוין כי: "האלוף זיני כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל, ובכללם: לוחם בסיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, קצין אג"מ פיקוד מרכז, מקים חטיבת הקומנדו, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים והגיס המטכ"לי ומקים חטיבת החשמונאים".

"ראש הממשלה נתניהו בירך על מינויו של האלוף זיני לראש השב"כ, ואמר שהמציאות אחרי ה-7 באוקטובר מחייבת ראש שב"כ חדש המגיע מחוץ לשורות הארגון. החשיבה הביקורתית שאפיינה את האלוף זיני בתפקידיו השונים, היכולת לחשוב מחוץ לקופסא, להתאים את המערכת למציאות משתנה, לצד ניסיונו העשיר והמבצעי בבניין כוח ובהפעלתו, הובילו למסקנה שהוא האדם המתאים ביותר לעמוד בראש השב"כ בעת הזאת".

בעקבות המינוי, התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבית המשפט העליון, בדרישה להוציא צו על תנאי שיורה לממשלת ישראל לנמק מדוע לא תבטל את החלטתה למנות את זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי. בנוסף, מבקשת התנועה צו ביניים שיקפיא את כניסתו של האלוף זיני לתפקיד עד להכרעה בעתירה.

העתירה מוגשת על רקע "שורה ארוכה של פגמים חמורים ומהותיים שנפלו", לטענת התנועה, בהליך המינוי, הן במישור הכשירות והן במישור שיקול הדעת של הממשלה. "פגמים אלה פוגעים באופן אנוש בטוהר המידות, בשלטון החוק ובאמון הציבור במוסד החיוני של ראש השב"כ, שתפקידו לפעול באופן ממלכתי, א-פוליטי ובלתי תלוי", נכתב מטעם התנועה.

בלב העתירה עומדת הטענה כי הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים (ועדת גרוניס) כשלה בבחינת טוהר המידות של המינוי "במובנו הרחב". הוועדה, לטענת התנועה, ביססה את החלטתה על תשתית עובדתית רעועה, תוך התעלמות ממסד עובדתי רחב שהובא בפניה, ולא שקלה כראוי, אם בכלל, סוגיות קריטיות הנוגעות הן לטוהר מידותיו של הממנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והן לטוהר מידותיו של המועמד, האלוף זיני.