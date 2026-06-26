תא"ל במיל' דדי שמחי התייחס הערב (שישי) בריאיון לנוה דרומי לשיתוף הפעולה הפוליטי המתגבש עם בני גנץ, ואישר כי השניים ירוצו יחד תחת "הנהגה משותפת". שמחי, שסיפר כי פנה לגנץ כבר לפני מספר חודשים, הבהיר כי המיקומים ברורים: "בני גנץ יהיה הראשון, אני השני".

הוא הוסיף כי הם נמצאים כעת ב"משא ומתן מתקדם מאוד עם יועז הנדל" ובמגעים עם מצטרפים נוספים, במטרה לייצר גוש רחב שיחבר את שני הצדדים.

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שמחי, שהדגיש "אני איש ימין חד וחלק", הבהיר כי מטרת המהלך היא לאלץ הקמת ממשלה ציונית רחבה ולמנוע הישענות על ממשלות צרות. "אני לא מוכן, ואנחנו נעשה הכל כדי לא להקים שוב פעם ממשלה צרה", אמר בתגובה לאפשרות שיהיו אצבע 61 של נתניהו או של הצד השני. הוא אף ציין כי יהיה מוכן לקבל פתרונות מבניים מורכבים, כמו מוסד ראש הממשלה החליפי, אם אלו יובילו לחיבור המיוחל בין הגושים.

בגזרת הקווים האדומים, שמחי שלל ישיבה עם הרשימות הערביות הנוכחיות כל עוד הן מייצגות אינטרסים פלסטיניים, וקרא לשוויון מלא בגיוס. "אני אומר חד וחלק שכולם כולל כולם צריכים לשאת בנטל ולהיכנס מתחת לאלונקה, כולל החרדים", סיכם, תוך שהוא מציין כי הוא והשותפים הנוספים מיישרים קו בנושאי הליבה הללו.